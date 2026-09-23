به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد عسکریان، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح مصوبات جلسه این ستاد اظهار کرد: جلسه ۲۵۷ ستاد علم، فناوری و نوآوری در روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد و ارائه طرح تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در دستور کار این جلسه قرار داشت.
وی افزود: همانطور که مستحضر هستید، در جلسه ۹۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۵ آبانماه ۱۴۰۳، اولویتهای سهگانهای برای ستاد علم و فناوری به تصویب رسید که توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
عسکریان ادامه داد: یکی از این اولویتها در حوزه اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، اولویت دیگر در خصوص جذب و نگهداشت نخبگان و نیروی انسانی متخصص و اولویت سوم نیز در موضوع مأموریتمحور و مسئلهمحور شدن دانشگاهها بود.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر اساس گزارش ارائه شده، پیشنهادها و راهکارهایی که در طرح تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت مطرح شده، میتواند هر کدام بخشی از این اولویتهای سهگانه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری را پوشش دهد.
وی با اشاره به برخی از این پیشنهادها اظهار کرد: برای مثال، موضوع بورسیه صنعتی یکی از پیشنهادها بود که در صورت تحقق میتواند به جذب نخبگان کمک کند. همچنین قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت و تأمین مالی دانشگاه از محل این قراردادها، در صورت تحقق، میتواند به تأمین مالی دانشگاهها کمک کند.
عسکریان افزود: همچنین حرکت دانشگاهها به سمت حل مسائل صنعت و جامعه از طریق بازطراحی سرفصلهای درسی و مشارکت استادان صنعتی در ارائه درسها در دانشگاه، تقاضامحور شدن پارساها و تأسیس آزمایشگاهها و کارگاههای مشترک دانشگاه با صنایع میتواند به مسئلهمحور شدن دانشگاهها کمک کند.
افزایش سهم دانشجویان بورسیه صنعتی
وی با تشریح مؤلفههای مختلف طرح تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: یکی از موضوعات مورد اشاره در این طرح، افزایش سهم پذیرش دانشجویان بورسیه صنعتی از کل پذیرش در رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلی است.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیشنهادی که مطرح شده بود، این بود که تعدادی از دانشگاهها بهعنوان دانشگاه منتخب تعیین شوند و این پیشنهادها با مشارکت وزارت علوم، وزارت بهداشت و معاونت علمی در این دانشگاهها اجرا شود که یکی از این موارد، افزایش سهم بورسیه صنعتی است.
افزایش پایاننامهها و رسالههای تقاضامحور
عسکریان یکی دیگر از محورهای طرح را افزایش پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری تقاضامحور عنوان کرد و گفت: این پایاننامهها و رسالهها باید مبتنی بر نیازهای مستند و تأییدشده صنایع باشند.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات، بحث مأموریت صنعتی اعضای هیئت علمی بود که قرار است این موضوع نیز در دانشگاههای منتخب و صنایع منتخب مورد توجه قرار گیرد.
تأسیس آزمایشگاهها و کارگاههای مشترک دانشگاه و صنعت
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأسیس آزمایشگاهها و کارگاههای مشترک میان دانشگاه و صنعت را از دیگر محورهای پیشنهادی طرح ارتباط دانشگاه با صنعت عنوان کرد و گفت: دورههای دکتری و پسادکتری صنعتی و یا فناورانه نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این طرح بود.
عسکریان با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد دانشگاهها اظهار کرد: موضوع مهم دیگر، تدوین شاخصهای مرتبط با اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و راهبردی دانشگاهها بود تا دانشگاههای منتخب بر اساس این شاخصها مورد ارزیابی قرار گیرند.
پیشنهاد ایجاد دانشگاههای وابسته به صنعت
وی ادامه داد: ایجاد دانشگاههای جدید وابسته به صنعت نیز یکی از محورهایی بود که در این طرح پیشنهاد شد.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: تبدیل کارآموزی به «رزیدنتی مهندسی و فناوری» در دانشگاههای منتخب و رشتههای منتخب و همچنین تأسیس پارکهای مشترک بین دانشگاه و صنعت از دیگر پیشنهادهایی بود که در جلسه مطرح شد.
بررسی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت
عسکریان با اشاره به مباحث مطرحشده درباره موانع موجود در مسیر ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: در جلسه، نکات مختلفی درباره اشکالات سمت عرضه (دانشگاه) که با عدم شکلگیری ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت مرتبط است، مطرح شد.
وی افزود: همچنین اشکالات و موانعی که در سمت تقاضا (جامعه و صنعت) وجود دارد و باعث شده ارتباط دانشگاه و صنعت به نحو مناسبی شکل نگیرد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موضوعات مختلفی در این زمینه مطرح شد.
تشکیل کارگروه تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح جمعبندی جلسه گفت: با توجه به اینکه موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت، موضوعی چندوجهی و دارای گستردگی زیادی است و با توجه به موارد مختلفی که در جلسه مورد اشاره قرار گرفت، جمعبندی شد که یک کارگروه با محوریت ستاد علم و فناوری تشکیل شود.
وی ادامه داد: این کارگروه با حضور و مشارکت نمایندگان وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاههای بزرگ، دانشگاههای صنعتی و معاونت علمی و فناوری تشکیل خواهد شد.
عسکریان تأکید کرد: این کارگروه باید ظرف سه ماه، نسخهای که میتواند به تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت کمک کند، ارائه دهد و راهکارهای عملیاتی برای این موضوع پیشنهاد شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاهها نیز باید خود را ملزم به رعایت و اجرای این سیاستها و راهکارها بدانند.
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