رفع ناترازی تاریخی در منابع آبی ضرورت پایداری معیشت در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی عصر چهارشنبه در نشست «توسعه مناطق روستایی و انعقاد تفاهمنامه همکاری بینبخشی» ضمن تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای کشاورزی برای حفظ جمعیت روستایی، اظهار کرد: علیرغم اینکه استان ما ۱۰ درصد از آبهای جاری کشور را در اختیار دارد، متأسفانه به دلیل نبود زیرساختهای لازم، از کمترین میزان اراضی آبی در سطح کشور برخوردار هستیم.
وی افزود: وابستگی بخش عمدهای از اراضی کشاورزی استان به بارشهای آسمانی (دیم)، معیشت بهرهبرداران را به شدت تحت تأثیر نوسانات آبوهوایی قرار داده است. اگر به دنبال حفظ روستاها و ماندگاری کشاورزان در مناطق روستایی هستیم، باید ابتداییترین دغدغه آنان که تأمین زیرساختهای آبی و تثبیت معیشت است را برطرف کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژههای نیمهتمام استان تصریح کرد: پروژههای مهمی در سطح استان از جمله «نقارهخانه»، «فورون»، «امامزاده جعفر»، «خیرآباد» و «دهدشت غربی» وجود دارند که تکمیل آنها نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.
وی با اشاره به دستاوردهای سال گذشته بیان کرد: با حمایتهای استاندار، نماینده محترم شهرستان و سایر مسئولان، سال گذشته موفق شدیم رتبه اول کشور را در جذب و تخصیص اعتبارات حوزه «آب و خاک» وزارت جهاد کشاورزی کسب کنیم.
فرازی در پایان گفت: با وجود تمام حمایتها، همچنان با یک ناترازی و عقبماندگی تاریخی در حوزه برداشت و مدیریت منابع آبی روبرو هستیم که امیدواریم با تداوم همکاریهای بینبخشی، زمینه برای پایداری تولید و ماندگاری کشاورزان در روستاها فراهم شود.
نظر شما