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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

زنگ نماز اول مهر خراسان رضوی

زنگ نماز اول مهر خراسان رضوی

مشهد- همزمان با آغاز سال تحصیلی زنگ نماز با حضور آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در مدرسه شاهد ناحیه دو این شهر برگزار شد.

کد مطلب 6956378

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