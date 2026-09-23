https://mehrnews.com/x3d8hV ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ کد مطلب 6956378 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ زنگ نماز اول مهر خراسان رضوی مشهد- همزمان با آغاز سال تحصیلی زنگ نماز با حضور آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در مدرسه شاهد ناحیه دو این شهر برگزار شد. کد مطلب 6956378 کپی شد مطالب مرتبط مدارس موقوفه باید در مسیر دانش و تقوا حرکت کنند دانش آموزان مشهدی ادامه دهنده راه کودکان شهید مینابی ۳۶ هزار شهید دانشآموز و فرهنگی، الگوی نسل امروز هستند جای خالی پدر اجتماع بیش از ۴ هزار دانش آموز مشهدی در صحن انقلاب حرم امام رضا(ع) ۱۸ هزار و ۸۷۰ دانشآموز بردسکن سال تحصیلی جدید را آغاز کردند زیر سایه امام رضا(ع)؛ سال تحصیلی جدید با یاد کودکان شهید میناب فرماندار مشهد: امروز در صحنه یک جنگ نامتقارن با دشمن هستیم برچسبها آغاز سال تحصیلی مشهد امام جمعه مشهد مقدس
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