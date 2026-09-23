به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی ظهر چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس و نواختن زنگ مهر و مقاومت که با حضور جمعی از مسئولان و فرهنگیان در مدرسه زینبیه بوشهر برگزار شد، دانش‌آموزان را سرمایه‌های ارزشمند و آینده‌سازان کشور دانست و اظهار کرد: دانش‌آموزان باید با تلاش در عرصه علم و دانش، پرچم ایران را با اقتدار و مقاومت در عرصه‌های مختلف برافراشته نگه دارند.

وی با اشاره به نام‌گذاری مدرسه زینبیه به نام حضرت زینب (س) افزود: این بانوی بزرگ اسلام نماد مقاومت، بصیرت و دانایی است و امیدواریم دانش‌آموزان این مدرسه با تأسی از سیره و شخصیت ایشان، در مسیر علم‌آموزی و کسب دانش موفق و درخشان باشند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت فراهم شدن زمینه فعالیت مطلوب مدارس تأکید کرد و گفت: مجموعه آموزش و پرورش در سطوح ستادی و استانی با تمام توان برای آغاز به‌موقع فعالیت‌های آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب تحصیل دانش‌آموزان تلاش کرده است.

شکوهی همچنین با قدردانی از تلاش مدیران، معلمان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: این استان همواره در عرصه علم‌آموزی و تعلیم و تربیت جایگاه مهمی در کشور داشته و در همین راستا، پروژه مهر با برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم در سطوح مختلف اجرایی شده است.

وی در ادامه، پیام علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید را قرائت کرد؛ پیامی که در آن بر پاسداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان و معلمان شهید، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان تأکید شده است.