به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس استان بوشهر و نواختن زنگ مهر و مقاومت که با حضور مسئولان استانی و مشاور وزیر آموزش و پرورش در دبیرستان زینبیه بوشهر برگزار شد، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی همزمان با هفته دفاع مقدس، فرصتی برای گرامیداشت رشادتهای رزمندگان و تبیین ارزشهای ایثار و مقاومت برای نسل جدید است.
وی مدرسه را کانون شکلگیری شخصیت، اخلاق و مسئولیتپذیری دانشآموزان دانست و افزود: مدرسه تنها محل آموزش کتابهای درسی نیست، بلکه بستری برای پرورش خلاقیت، تقویت اعتمادبهنفس و آمادهسازی نسل آینده برای ساختن ایرانی آباد و پیشرفته است.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت مهارتآموزی و پرسشگری در دوران تحصیل تصریح کرد: دانشآموزان بهعنوان سرمایههای انسانی استان باید در کنار آموزشهای درسی، تقویت مهارتها، پرسشگری و پرورش توانمندیهای فردی را مورد توجه قرار دهند.
زارع با تأکید بر نقش دختران در آینده استان بیان کرد: دختران دانشآموز بخش مهمی از آیندهسازان بوشهر هستند و باید زمینه شکوفایی استعدادها و برخورداری آنان از فرصتهای برابر آموزشی بیش از پیش فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان بوشهر در نهضت مدرسهسازی خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی از اولویتهای دولت چهاردهم و رئیسجمهور است و این رویکرد در استان بوشهر با جدیت دنبال میشود.
مدرسهسازی فراتر از احداث ساختمان است
استاندار بوشهر افزود: به همت خیرین نیکاندیش و مدیران مسئول، استان بوشهر در سال گذشته رتبه نخست کشور را در نهضت مدرسهسازی کسب کرد؛ دستاوردی که نشاندهنده ظرفیت مشارکت مردمی و اهتمام به توسعه زیرساختهای آموزشی است.
زارع با بیان اینکه مدرسهسازی فراتر از احداث ساختمان است، گفت: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد در نقاط مختلف استان، گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و ساختن آیندهای روشن برای کشور به شمار میرود.
وی همچنین با قدردانی از تلاش فرهنگیان در شرایط دشوار اظهار کرد: استان بوشهر در دوران بحران و با وجود تهدیدات و تهاجم دشمن، آموزش را متوقف نکرد و معلمان با بهرهگیری از بسترهای مختلف، از جمله فضای مجازی، چراغ علم و دانش را روشن نگه داشتند.
استاندار بوشهر با اشاره به آمادگی مدارس برای سال تحصیلی جدید گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، در سال تحصیلی جدید هیچ کلاسی بدون معلم نماند و امیدواریم با تلاش مجموعه آموزش و پرورش و همراهی فرهنگیان، شاخصهای کیفی آموزش استان بیش از پیش ارتقا یابد.
زارع در پایان از همراهی خانوادهها، مشارکت خیرین مدرسهساز، تلاش معلمان و مربیان و همکاری مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش استان در مسیر توسعه و ارتقای نظام آموزشی قدردانی کرد.
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