ظفر محمدی: پروژه فاضلاب منطقه آناخاتون تبریز تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب منطقه آناخاتون که با حضور جمعی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی و شهردار تبریز برگزار شد، افزود: ضرورت دارد برای حل سریع این مشکل که سال‌هاست منطقه آناخاتون با آن مواجه است، همه دستگاه‌ها از جمله شرکت آب و فاضلاب و شهرداری تبریز همکاری کنند.

وی به طراحی اجرای این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری تبریز طرح شرکت آب و فاضلاب استان را اجرا خواهد کرد و می‌بایست نقشه‌های این طرح حداکثر ظرف یک هفته آینده تحویل شود تا مقدمات اجرای طرح فاضلاب آناخاتون فراهم شود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تأمین آب شرب آناخاتون اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت مخزن آب آناخاتون نیز جزو اولویت‌های آب و فاضلاب استان استان است که باید در اسرع وقت برای حل مشکل تأمین آب مردم اجرایی شود.