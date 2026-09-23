به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز چهارشنبه در کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، افزود: ما مسائل و مشکلات صنعت ساخت استان را بررسی کردیم و برای حل آنها همه تلاش خودمان را انجام میدهیم.
وی در ادامه به وضعیت ویژه کشور در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که در حوزه اعتبارات مشکلات و محدودیت هایی داریم و در پروژههای عمرانی استان پیمانکاران واقعاً ایثارگرانه کار و تلاش میکنند و این نشان از وطندوستی همه مردم ایران دارد.
محمدی به وضعیت آزادراه تبریز - زنجان اشاره کرد و افزود: من واقعاً از وضعیت غیرقابل قبول آزادراه تبریز - زنجان شرمنده بودم و همه تلاش مدیریت استان را انجام دادیم که شرایط آزادراه بهتر شود و اکنون پروژه بهسازی آزادراه پیامبر اعظم (ص) با سرعت پیش میرود.
وی اظهار کرد: با همه شرایط و سختی های موجود کشور، همه پروژههای آزادراهی، پروژه انتقال آب ارس و پروژههای تصفیه خانه فاضلاب استان فعال هستند و تلاش میکنیم شرایط را برای فعال نگه داشتن پروژههای زیرساختی استان محیا کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه گفت: ما از اتاق بازرگانی تبریز پیشنهاد میخواهیم تا موانع توسعه حوزه اقتصادی و عمرانی استان را رفع کنیم.
محمدی در خاتمه به موضوع مولدسازی دارایی های دولت اشاره کرد: ما هر هفته پیگیری میکنیم که از این منابع برای پیشرفت پروژههای عمرانی آذربایجان شرقی استفاده کنیم.
نظر شما