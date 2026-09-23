به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کیومرث امیرخانی ظهر چهارشنبه در نخستین بازدید خود از محاکم تجدیدنظر استان، با حضور در شعب مختلف، روند رسیدگی به پروندهها و شرایط کاری قضات و کارکنان را از نزدیک بررسی کرد.
وی در جریان این بازدید با قضات و کارکنان شعب گفتوگو کرد و در جریان آخرین وضعیت پروندههای در دست رسیدگی، میزان ورودی و موجودی شعب و نحوه انجام امور قضایی قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی، اظهار کرد: حضور مستقیم در شعب و شناخت فرآیندهای کاری، امکان شناسایی نقاط قوت، موانع موجود و اتخاذ تصمیم متناسب با شرایط هر شعبه را فراهم میکند.
حجتالاسلام امیرخانی همچنین بر ضرورت مدیریت صحیح فرآیند رسیدگی به پروندهها تأکید کرد و افزود: پروندههایی که سابقه بیشتری دارند باید با برنامهریزی مناسب تعیین تکلیف شوند و از انباشته شدن پروندهها در شعب جلوگیری شود.
وی جایگاه محاکم تجدیدنظر در فرآیند دادرسی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: دقت و اتقان آرا، رعایت حقوق اصحاب پرونده و توجه به ابعاد مختلف پروندهها باید همزمان با سرعت رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه تسریع در امور قضایی نباید به کاهش دقت منجر شود، گفت: ارائه خدمت شایسته به مردم نیازمند توجه همزمان به سرعت، دقت و کیفیت در رسیدگیها است.
در ادامه این بازدید، نحوه مراجعه و پاسخگویی به مردم نیز بررسی شد و بر تکریم اربابرجوع، پاسخگویی مناسب و حفظ شأن و کرامت مراجعان تأکید شد.
حجتالاسلام امیرخانی همچنین مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی قضات و کارکنان را مورد بررسی قرار داد و بر پیگیری موضوعات قابل حل و رفع موانع موجود در مسیر انجام وظایف تأکید کرد.
وی تقویت نظم و انضباط کاری، استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود، مدیریت زمان و افزایش بهرهوری در شعب را ضروری دانست و خواستار تداوم تلاش مجموعه قضایی برای ارتقای سطح خدمات به مردم شد.
این بازدید در چارچوب برنامههای نظارتی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه و با هدف بررسی میدانی فعالیت شعب، پیگیری وضعیت پروندهها، شناسایی مسائل و مشکلات و تقویت فرآیند خدمترسانی قضایی انجام شد.
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