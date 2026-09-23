غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، ناوگان اتوبوسرانی تحت مالکیت این سازمان به مدت یک هفته به صورت رایگان در خدمت شهروندان خواهد بود.
وی افزود: این طرح از یکم مهرماه آغاز میشود و تا هفتم مهرماه ادامه خواهد داشت و شهروندان کرمانشاهی میتوانند در این بازه زمانی از خدمات رایگان اتوبوسهای تحت مالکیت سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهری استفاده کنند.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه هدف از اجرای این طرح را تکریم شهروندان و گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این اقدام در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و خدمترسانی انجام میشود.
شهبازی تصریح کرد: ارائه خدمات رایگان به شهروندان در این ایام، اقدامی برای پاسداشت ارزشهای دوران دفاع مقدس و ارائه خدمت شایستهتر به مردم شریف کرمانشاه است.
وی ادامه داد: ناوگان حملونقل عمومی در طول اجرای این طرح با تمام ظرفیت در مسیر خدمترسانی به شهروندان فعالیت خواهد کرد تا خدمات مورد نیاز مردم در این ایام ارائه شود.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به مردم خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه رفاه شهروندان و تسهیل تردد آنان از مهمترین اولویتهای مدیریت سازمان است.
شهبازی افزود: مجموعه سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهری در مناسبتهای ملی و ارزشی همواره در کنار مردم قرار دارد و تلاش میکند با ارائه خدمات مناسب، در مسیر خدمتگزاری به شهروندان گام بردارد.
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