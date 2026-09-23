به گزارش خبرنگار مهر، حمید خضری صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی سنندج در روزهای شنبه و یکشنبه، چهارم و پنجم مهرماه، برای شهروندان رایگان خواهد بود.

وی افزود: اجرای این طرح با توجه به افزایش حجم ترددهای شهری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف فراهم کردن امکان جابه‌جایی آسان‌تر شهروندان انجام می‌شود.

رئیس سازمان حمل‌ونقل، بار و مسافر شهرداری سنندج ادامه داد: رایگان شدن خدمات اتوبوسرانی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر شهروندان از حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی را فراهم کند.

خضری با اشاره به افزایش سفرهای شهری در روزهای ابتدایی مهرماه، گفت: استفاده بیشتر از اتوبوس‌های شهری به ویژه در مسیرهای پرتردد، می‌تواند به مدیریت بهتر حجم ترافیک و روان‌تر شدن رفت‌وآمد در معابر سنندج کمک کند.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان و تسهیل تردد در روزهای آغازین سال تحصیلی اجرا خواهد شد.