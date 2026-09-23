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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

ایران به رده هفتم جدول توزیع مدال‌ها ارتقا یافت

ایران به رده هفتم جدول توزیع مدال‌ها ارتقا یافت

با کسب مدال طلا توسط تیم فوتبال الکترونیک و افزایش تعداد طلاهای ایران به ۳ مدال، کاروان کشورمان به رده هفتم جدول توزیع مدال‌ها ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مدال طلا ایران در بازی های آسیایی توسط تیم فوتبال الکترونیک به دست امد. این تیم با شکست دادن مالزی در دیدار نهایی به این مدال دست یافت.

مدال طلا تیم فوتبال الکترونیک، سومین مدال طلا و هشتمین مدال کاروان ایران است.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن

با مدال طلا تیم فوتبال الکترونیک، کاروان ورزش ایران در جدول توزیع مدال ها به جایگاه هفتم ارتقا یافت.

ایران به رده هفتم جدول توزیع مدال ها رسید

کد مطلب 6956592

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