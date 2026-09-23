به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا)، تحولات فناوری و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، بازار کار را با پرسش‌های تازه‌ای مواجه کرده است؛ چه مشاغلی در حال شکل‌گیری هستند؟ نیروی انسانی مورد نیاز فعالیت‌های دانش‌بنیان به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؟ چه عواملی بر توسعه اشتغال دانش‌بنیان اثر می‌گذارند و سیاست‌های کشور چگونه می‌توانند با این تحولات هماهنگ شوند؟

اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی با هدف پاسخ‌گویی علمی و کاربردی به این پرسش‌ها شکل گرفته است؛ مجموعه‌ای که مأموریت آن، مطالعه و تحلیل مسائل اشتغال دانش‌بنیان، رصد تحولات بازار کار و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای تصمیم‌گیران و فعالان این حوزه است.

از مسئله بازار کار تا سیاست‌گذاری

گسترش فناوری‌های نوین، تغییر الگوی کسب‌وکارها و تحول مستمر مهارت‌های مورد نیاز، ضرورت شناخت دقیق‌تر رابطه میان فناوری، نیروی انسانی و بازار کار را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری مؤثر در حوزه اشتغال دانش‌بنیان نیازمند دسترسی به تحلیل‌های مستند، شناخت روندهای آینده و ارتباط مستمر میان دانشگاه، بخش اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار است.

اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی بر همین اساس، در سند راهبردی خود به‌عنوان «حلقه واسط میان مجامع علمی ـ دانشگاهی و مراجع تصمیم‌گیری کشور» تعریف شده است؛ حلقه‌ای که می‌تواند مسائل واقعی حوزه اشتغال و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را به موضوعات پژوهشی تبدیل کرده و یافته‌های علمی را در قالب پیشنهادهای قابل استفاده در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.

این رویکرد، اندیشکده را از یک مجموعه صرفاً پژوهشی متمایز می‌کند؛ چراکه هدف، تولید دانش برای استفاده در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری و ایجاد ارتباط میان دانش تخصصی، تجربه اجرایی و نیازهای واقعی بازار کار است.

اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان چرا در جهاددانشگاهی شکل گرفت؟

جهاددانشگاهی طی دهه‌های گذشته، تجربه گسترده‌ای در پیوند میان دانشگاه و نیازهای کشور به دست آورده و در حوزه اشتغال، مهارت، کارآفرینی، تجاری‌سازی فناوری و توسعه کسب‌وکار نیز مجموعه‌ای از تجربه‌های اجرایی و پژوهشی را شکل داده است.

سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا) نیز با سابقه فعالیت در حوزه اشتغال دانش‌آموختگان، توسعه کسب‌وکار، تجاری‌سازی فناوری و حمایت از فعالیت‌های فناورانه، بستری اجرایی برای شکل‌گیری چنین اندیشکده‌ای فراهم کرده است.

از این منظر، شکل‌گیری اندیشکده در ستفا می‌تواند امکان بهره‌گیری همزمان از دانش دانشگاهی، تجربه اجرایی و ارتباط با زیست‌بوم فناوری و اشتغال را فراهم کند؛ مزیتی که به اندیشکده اجازه می‌دهد مسائل را صرفاً از منظر نظری بررسی نکند و در کنار تحلیل علمی، امکان‌پذیری و قابلیت اجرای راهکارها را نیز مورد توجه قرار دهد.

سه حوزه مطالعاتی اندیشکده

بر اساس سند راهبردی اندیشکده، در برنامه سه‌ساله نخست، سه حوزه مطالعاتی اصلی پیش‌بینی شده است.

آینده‌پژوهی و رصد بازار کار

این حوزه به رصد روندهای مؤثر بر بازار کار، آینده مشاغل، تحولات فناوری، مهارت‌های مورد نیاز و تغییرات مرتبط با نیروی انسانی در اشتغال دانش‌بنیان می‌پردازد و تلاش می‌کند تصویری مبتنی بر شواهد از تحولات پیش‌روی بازار کار ارائه کند.

توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

شناسایی فرصت‌ها و موانع توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بررسی الگوهای کارآفرینی و مطالعه عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های دانش‌محور، از محورهای این حوزه مطالعاتی است.

سیاست‌گذاری و حکمرانی اشتغال دانش‌بنیان

این حوزه به بررسی سیاست‌ها، قوانین و سازوکارهای مؤثر بر اشتغال دانش‌بنیان و مطالعه تجربه‌های داخلی و بین‌المللی می‌پردازد و زمینه را برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی و سیاستی به مراجع ذی‌ربط فراهم می‌کند.

خروجی اندیشکده؛ از تحلیل مسئله تا پیشنهاد سیاستی

فعالیت اندیشکده به برگزاری نشست‌های تخصصی محدود نخواهد بود. تولید گزارش‌های پژوهشی و تحلیلی، خلاصه‌های سیاستی، یادداشت‌های تخصصی، نقشه‌های راه و انجام مطالعات و پروژه‌های مسئله‌محور از جمله خروجی‌های پیش‌بینی‌شده برای آن است.

همچنین ایجاد شبکه‌ای از صاحب‌نظران دانشگاهی، کارشناسان، فعالان، مدیران و سیاست‌گذاران، زمینه را برای گفت‌وگوی مستمر میان دانش و تجربه فراهم می‌کند.

در این چارچوب، مسئله از محیط واقعی اشتغال و کسب‌وکار شناسایی می‌شود، در فضای علمی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نتیجه آن در قالب پیشنهادهای کاربردی در اختیار مراجع تصمیم‌گیر و اجرایی قرار می‌گیرد.

شورای راهبری؛ آغاز مرحله اجرایی اندیشکده

در تازه‌ترین اقدام، دکتر علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، اعضای شورای راهبری اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان را برای مدت دو سال منصوب کرد.

بر اساس احکام صادرشده، دکتر حمید صابر فرزام، معاون جهاددانشگاهی و رئیس ستفا، به‌عنوان نایب‌رئیس و دکتر مهری‌سادات موسوی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی ستفا، به‌عنوان دبیر شورای راهبری منصوب شده‌اند. جمعی از مسئولان جهاددانشگاهی، نمایندگان نهادهای مرتبط با اشتغال دانش‌بنیان و استادان دانشگاه نیز به عضویت این شورا درآمده‌اند.

در حکم رئیس جهاددانشگاهی، «تحقق مرجعیت علمی، تقویت پیوند دانشگاه، صنعت و نهادهای حاکمیتی و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان» به‌عنوان هدف این اقدام مورد تأکید قرار گرفته است.

انتصاب شورای راهبری را می‌توان نقطه آغاز مرحله اجرایی اندیشکده دانست؛ مرحله‌ای که در آن ساختار مطالعاتی پیش‌بینی‌شده در سند راهبردی، با مشارکت صاحب‌نظران و نهادهای مرتبط، به برنامه‌های مطالعاتی و مسئله‌محور تبدیل خواهد شد.

گامی برای پیوند مؤثرتر دانش و تصمیم‌گیری

اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی با تمرکز بر نقطه اتصال فناوری، مهارت، اشتغال و بازار کار شکل گرفته است. رویکرد اصلی آن، شناسایی مسائل واقعی، تولید تحلیل‌های مبتنی بر شواهد و تبدیل یافته‌های علمی به پیشنهادهایی است که بتوانند در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند.

آغاز فعالیت شورای راهبری، زمینه را برای حرکت این اندیشکده از مرحله طراحی و تدوین سند به مرحله فعالیت اجرایی فراهم کرده است؛ مسیری که در نهایت می‌تواند به شکل‌گیری یک مرجع تخصصی برای مطالعه روندهای اشتغال دانش‌بنیان و ارائه تحلیل‌های کاربردی به سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه منجر شود.