محمد امیر مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قزوین در دوران دفاع مقدس نقش محوری داشت و شهدای بزرگی همچون شهیدان بابایی، رجایی، لشکری، ابوترابی، تندگویان و حسن‌پور و دیگر شهدای گرانقدر را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.



وی افزود: باغ‌موزه دفاع مقدس بخشی از حماسه‌های مردم قزوین در دوران دفاع مقدس را به نمایش خواهد گذاشت و برای این مجموعه بیش از ۲۰ هکتار زمین در اختیار قرار گرفته است.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قزوین ادامه داد: بخش‌هایی از این مجموعه آماده شده و موزه دفاع مقدس و مقاومت در حال بهره‌برداری است و بخش‌هایی همچون موزه سرباز، سالن آمفی‌تئاتر، کتابخانه، سالن جلسات و مخزن اسناد نیز در دست اجرا قرار دارد.



مقدم درباره میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل باغ‌موزه بیان کرد: با توجه به اینکه موضوعات و بخش‌های جدیدی به مجموعه اضافه می‌شود، برآورد اعتبار در مراحل مختلف قابل تغییر است و در حال حاضر نمی‌توان رقم نهایی و کاملی برای تکمیل پروژه اعلام کرد.



وی تصریح کرد: بخش‌هایی از باغ‌موزه که طراحی شده و آماده اجراست، آماده‌سازی شده و موضوع ادامه عملیات در جلسه شورای هماهنگی دفاع مقدس استان مطرح خواهد شد.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قزوین خاطرنشان کرد: برای ادامه و تکمیل این مجموعه به حمایت استانی، به‌ویژه همراهی استانداری و شهرداری قزوین نیاز داریم و امیدواریم با تدبیر استاندار و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه ادامه پیدا کند و بخش‌های باقی‌مانده به بهره‌برداری برسد.