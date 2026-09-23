به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان محرمی، سانداکار ملی‌پوش اردبیلی تیم ملی ووشو ایران در وزن ۷۰- کیلوگرم، با برتری مقابل حریف قزاقستانی خود در مرحله نیمه‌نهایی، به فینال بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ راه یافت.

محرمی پیش از این در مرحله یک‌هشتم نهایی چونگ یات از هنگ‌کنگ را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و در یک‌چهارم نهایی نیز برابر جانگ سایونگ از کره جنوبی به پیروزی ۲ بر صفر رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.

محرمی در مرحله نیمه نهایی از سد حریف قزاقستانی گدشت و راهی فینال شد.

این سانداکار اردبیلی که قهرمانی جهان ۲۰۲۵ برزیل و طلای بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد، حالا در فینال بازی‌های آسیایی برای کسب مدال طلای ناگویا برابر حریف چینی به میدان خواهد رفت.