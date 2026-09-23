به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، صبح چهارشنبه اول مهر ماه ۱۴۰۵ در مراسم آغاز سال تحصیلی در دبستان دخترانه توحید در منطقه ۱۱ تهران، از دانش‌آموزان خواست با رعایت الگوی مصرف، در مدیریت چالش‌های آب و برق کشور مشارکت کنند.

علی‌آبادی در این مراسم با اشاره به تلاش مجموعه صنعت آب و برق برای تأمین پایدار نیاز کشور گفت: با تمام تلاش همکاران بدنه صنعت آب و برق پای کار هستیم و از دانش‌آموزان نیز انتظار می‌رود با خوش‌مصرفی در این مسیر ما را یاری کنند.

وزیر نیرو با بیان اینکه «خوش‌مصرف‌ها دوستان خداوند هستند»، بر نقش مصرف صحیح در مدیریت منابع آب و انرژی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود گفت: معلمی در دوره انقلاب یکی از بهترین دوران زندگی من بود و پس از آن در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کردم.

علی‌آبادی خطاب به دانش‌آموزان اظهار کرد: با تلاش و کوشش می‌توانید به درجات عالی علمی و اجتماعی برسید.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به نقش خانواده‌ها در مدیریت مصرف و عبور از شرایط تابستان، از همراهی آنها قدردانی کرد و گفت: تابستان را با کمترین مشکلات پشت سر گذاشتیم و امید است در سال‌های پیش رو نیز با کمک دانش‌آموزان، این روند ادامه پیدا کند.

در این مراسم که همزمان با آغاز سال تحصیلی برگزار شد، زنگ مهر توسط وزیر نیرو نواخته شد. همچنین برنامه‌هایی از جمله شاهنامه‌خوانی و اجرای سرود توسط دانش‌آموزان برگزار و از خانواده‌های برخی شهدای کشور، از جمله خانواده شهید حسن مجاهدی، تقدیر شد.