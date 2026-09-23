به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی امروز (چهارشنبه اول مهر) در مراسم آغاز سال تحصیلی که در دبیرستان علامه حلی ۱۰ برگزار شد، با قدردانی از کادر پرتلاش دبیرستان و اشاره به شرایط آغاز سال تحصیلی، از جنبههای تلخ و امیدوارکننده این مقطع سخن گفت و به جای خالی ۱۶۸ دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، اشاره کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری یاد شهیدان افزود: جای خالی ۲۷۷ شهید دانشآموز تهرانی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند نیز احساس میشود.
این نماینده مجلس با بازگویی خاطرهای از مصاف کشورمان با دشمن در جنگ ۱۲ روزه و صحبت با خانوادههایی که فرزندانشان در جنگ به شهادت رسیده بودند، بر ضرورت یادآوری یاد و خاطره شهدای دانش آموز تاکید کرد و گفت: بیانصافی است اگر یادمان برود چه دانشآموزان و معلمان جوانی در این سرزمین کنار ما بودند، اما دشمن ما با هدف قرار دادن کودکان و دانش آموزان، رفتاری کاملاً ناجوانمردانه انجام داد و آنها را به شهادت رساند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی خود در مجمع عمومی نمایندگان جوان (IPU) که فروردین ماه امسال و در اوج دفاع کشور مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد، تصریح کرد: در جریان جنگ، با وجود خطرات موجود و در حالی که بسیاری از مردان از رفتن به آن مجمع هراس داشتند، اما با هدف بیان حقیقت درباره شهادت دانشآموزان میناب و لامرد عازم شدم.
وی در ادامه به نقد رسانههای بزرگ جهان پرداخت و گفت: رسانههای بزرگ و قدرتمند دنیا معمولاً با استکبار همراه هستند، زیرا هزینههای گزافی از سوی کشورهای استکبار به آنها پرداخت میشود. این رسانهها معمولاً با اهداف سیاسی آمریکا و دیگر کشورها عمل میکنند، اما وقتی ابعاد جنگی که به ما تحمیل شد و دانش آموزانی که به شهادت رسیدند را برای حاضران در مجمع بازگو کردم، نمایندههای حاضر در این مجمع و حتی نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت تاثیر قرار گرفته و از تصویب متنی علیه ایران خودداری کردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران امروز در شرایطی قرار دارد که همه دنیا به ابرقدرتی ایران تاکید دارند، گفت: نباید به اخبار خودتحقیری و ادعاهای رسانههای خارجی مبنی بر وضعیت ایران توجه کرد، چرا که تمامی محافل نخبگانی و اندیشکدههای دنیا، در مقالات خود به ابرقدرت شدن ایران و تغییر نظم نوین جهانی بر اساس ابرقدرتی ایران اذعان دارند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر تسلط این قدرت نوظهور را نپذیریم، خودمان نسبت به قدرت ایران در مناسبات جهانی دچار خطای راهبردی خواهیم شد.
وی دانش آموزان را اداره کننده نظم نوین جهانی برشمرد و گفت: شما دانش آموزان با چارچوب فکری و برنامهریزی که برای آینده دارید، میتوانید نه تنها ایران، بلکه دنیا را اداره کنید.
رفیعی درباره چرایی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران گفت: یک دلیل آن هستهای و موشکی است، اما دلیل اصلی آن فقط مغزهایی ایرانی و دانش آموزان ایرانی است، چرا که دشمن میداند ایران با بهره بردن از همین دانش آموزان به آنچه میخواهد دست خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان میتوانند با بهره از هوشی که دارند، پیش قراولان نابودی استکبار علیه ایران باشند، خاطرنشان کرد: به شرطی که در این مسیر تلاش و همت کنید و در این مسیر میتوانید با بهره بردن از ذره ذره خاک کشورتان سبب اثرگذار برای ایران و جهان شوید.
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