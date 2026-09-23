نرخ وام مسکن آمریکا به بالاترین سطح ۲ ساله رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ بهره وام مسکن ۳۰ ساله ثابت در آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر با افزایش ۱۵ واحد پایهای به ۷.۱۲ درصد رسید و به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته افزایش یافت.
بر اساس گزارش رویترز، انجمن بانکداران وام مسکن آمریکا اعلام کرد این نرخ آخرین بار در ماه مه ۲۰۲۴ در سطحی بالاتر از این رقم قرار گرفته بود. افزایش نرخ وام مسکن در شرایطی رخ داده که فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده و بازده اوراق خزانه آمریکا نیز رشد کرده است؛ بازده این اوراق یکی از عوامل مهم تعیینکننده هزینه استقراض مسکن محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، نرخ وام مسکن آمریکا از زمان آغاز حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه، بیش از یک واحد درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت انرژی و نگرانیهای تورمی باعث شده بازده اوراق خزانه افزایش پیدا کند و در نتیجه هزینه تأمین مالی خرید مسکن نیز بالاتر برود.
نرخ تورم آمریکا همچنان برای مدت طولانی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار داشته است. فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره سیاستی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. تقریباً تمامی سیاستگذاران این بانک نیز دستکم یک افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال را پیشبینی کردهاند.
افزایش نرخ وام مسکن در هفته گذشته به کاهش درخواستها برای خرید خانه و همچنین درخواستهای بازپرداخت مجدد وام منجر شد. همزمان، سهم وامهای با نرخ قابل تنظیم افزایش یافت؛ این نوع وامها در هفته گذشته ۹.۸ درصد از کل درخواستهای وام مسکن را به خود اختصاص دادند.
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