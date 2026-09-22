به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدلو در نشست هماهنگی برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: حوزه‌های مرتبط باید اقدامات و هماهنگی‌های مورد نیاز را در موعد مقرر انجام دهند و در راستای برپایی مناسب غرفه‌ها، دوره‌های آموزشی لازم پیش از برپایی نمایشگاه برگزار می‌شود.

وی افزود: ۲۷۳ متقاضی برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند که از بین آن‌ها کارآفرینان و تولیدکنندگان برای حضور در نمایشگاه دعوت می‌شوند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: این نمایشگاه از روز ۱۴ تا ۱۷ مهر سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی استان دایر می‌شود.

محمدلو توجه به بازاریابی برای عرضه تولیدات بانوان را یادآور شد و گفت: در همین راستا دوره آموزشی فروش دیجیتالی محصولات تولیدی بانوان برگزار شده و باید بانوان را به‌سمت آموزش عرضه دیجیتالی محصولات هدایت کنیم.