به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدلو در نشست هماهنگی برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: حوزههای مرتبط باید اقدامات و هماهنگیهای مورد نیاز را در موعد مقرر انجام دهند و در راستای برپایی مناسب غرفهها، دورههای آموزشی لازم پیش از برپایی نمایشگاه برگزار میشود.
وی افزود: ۲۷۳ متقاضی برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردهاند که از بین آنها کارآفرینان و تولیدکنندگان برای حضور در نمایشگاه دعوت میشوند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: این نمایشگاه از روز ۱۴ تا ۱۷ مهر سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی استان دایر میشود.
محمدلو توجه به بازاریابی برای عرضه تولیدات بانوان را یادآور شد و گفت: در همین راستا دوره آموزشی فروش دیجیتالی محصولات تولیدی بانوان برگزار شده و باید بانوان را بهسمت آموزش عرضه دیجیتالی محصولات هدایت کنیم.
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