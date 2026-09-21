به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، ۲ هزار بسته تحصیلی تهیه و در اختیار دانشآموزان تحت حمایت قرار گرفت.
این بستهها با هدف کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای حضور آنان در مدارس در سال تحصیلی جدید توزیع شد.
مهدی بخشی در این مراسم با قدردانی از اقدامات کمیته امداد و مشارکت مجموعههای مختلف در حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، بر ضرورت فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی تأکید کرد.
فرماندار مشگینشهر حمایت از دانشآموزان و کمک به تأمین نیازهای تحصیلی آنان را از مصادیق مسئولیت اجتماعی دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی دانست و بر تداوم همکاری مجموعههای شهرستان برای حمایت از خانوادههای نیازمند تأکید کرد.
توزیع این بستههای تحصیلی در راستای کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههای کمبرخوردار و کمک به آغاز سال تحصیلی دانشآموزان با آمادگی بیشتر انجام شد.
نظر شما