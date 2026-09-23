به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر چهارشنبه در نشست مناسب سازی معابر و اماکن عمومی افزود: با ایمن سازی معابر زمینه استفاده برای افراد نیازمند و توانیابان از خدمات شهری فراهم شود.
وی بر اهمیت مناسبسازی معابر و اماکن عمومی و دولتی جهت تسهیل در رفتوآمد توانیابان و افراد کمتوان تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه ادامه داد: ارزیابی تخصصی معابر و فضاهای شهری از اولویتهای اصلی جلسات این حوزه است.
وی افزود: در همین راستا، طرح پایلوت مناسبسازی خیابان ساحلی گناوه که توسط شهرداری اجرا شد، دسترسی توانیابان به بخش ساحلی و فضاهای تفریحی را به صورت کامل فراهم کرده است.
وی گفت: اگرچه اقدامات لازم برای بهرهبرداری قشر کمتوان در پارک معلم انجام شده است، اما این پروژه جهت بهبود خدماترسانی نیاز به اصلاحات تکمیلی از جمله استانداردسازی رمپها دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان بهرهبرداری از چند سالن ورزشی و همچنین اماکن آموزشی و مدارس شهرستان، مناسبسازی این فضاهای ورزشی و آموزشی باید پیش از افتتاح نهایی به طور کامل محقق شود.
وی افزود: پیمانکار پروژه ساختمان پایگاه امداد و نجات دریایی موظف است الزامهای مناسبسازی در محوطه و حیاط این مرکز را در ادامه مراحل ساخت رعایت کند.
خلیفه لیراوی ادامه داد: در بخش اماکن عمومی و خدماتی، دسترسی آسان و ایمن به مراکز درمانی و داروخانههای شبانه روزی فراهم شود.
وی گفت: در این راستا رییس بهزیستی به عنوان دبیر ستاد تذکرات لازم را به این مراکز بدهد و روند اجرای پروژه را به صورت مستمر پیگیری و نظارت کند تا استانداردها رعایت شود.
نظر شما