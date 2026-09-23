حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در این شهرستان اظهار کرد: برنامههای این هفته در مرکز شهر و دهستانهای گیلانغرب با حضور مردم و مسئولان برگزار میشود و مردم این شهرستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره در عرصههای مختلف حضور داشتهاند.
وی افزود: مردم گیلانغرب در سالهای پس از انقلاب همواره پای نظام و انقلاب ایستادهاند و هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی رشادتهای شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و ایثارگران و همچنین صبر خانوادههای معظم شهدا در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور است.
فرماندار گیلانغرب با اشاره به جایگاه این شهرستان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: گیلانغرب یکی از نمادهای مقاومت مردمی است که با وجود بمبارانها و دشواریهای فراوان، در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کرد و این سابقه همچنان بخشی از هویت مردم شهرستان به شمار میرود.
رضایی با بیان اینکه برنامههای هفته دفاع مقدس امسال به شکل ویژه برگزار میشود، گفت: بیش از ۵۰ برنامه متنوع برای این ایام پیشبینی شده که یادواره شهدا، مسابقات ورزشی، برنامههای فرهنگی و هنری و دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران از جمله آنها است.
وی مهمترین برنامه هفته دفاع مقدس در گیلانغرب را گرامیداشت چهارم مهرماه، سالروز مقاومت مردم این شهرستان عنوان کرد و افزود: این روز یادآور ایستادگی مردم گیلانغرب است؛ روزی که مردم این شهر با دست خالی در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند و اجازه ورود به شهر را ندادند.
فرماندار گیلانغرب فرهنگ ایثار و مقاومت را محدود به دوران دفاع مقدس ندانست و خاطرنشان کرد: این فرهنگ در مقاطع مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز جلوههایی از انسجام، همبستگی و روحیه دفاع از عزت و امنیت کشور را به نمایش گذاشته است.
رضایی همچنین به سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به گیلانغرب در مهرماه سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: این سفر نشاندهنده اهمیت و جایگاه ویژه گیلانغرب به عنوان دومین شهر مقاوم کشور بود و جایگاه مقاومت این شهرستان را بیش از پیش برجسته کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبات مردم گیلانغرب بیان کرد: مردم شهرستان با وجود محدودیتها و مشکلات ناشی از تحریمها، همواره مطالبات خود را با درک شرایط کشور و در چارچوب منافع ملی مطرح کردهاند.
فرماندار گیلانغرب ادامه داد: بخشی از این مطالبات مردم در حوزههای مختلف امروز در حال تحقق است و پیگیری مسائل شهرستان همچنان در چارچوب شرایط کشور و منافع ملی دنبال میشود.
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