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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

آثار اجرای پزشک خانواده در شاخص‌های سلامت مازندران مشهود است

آثار اجرای پزشک خانواده در شاخص‌های سلامت مازندران مشهود است

ساری- معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش برنامه پزشک خانواده در ارتقای خدمات سلامت گفت: آثار اجرای این برنامه در شاخص‌های سلامت مازندران مشهود است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مراکز جامع سلامت شهری شماره ۳ ساری و فرح‌آباد، روند اجرای برنامه پزشک خانواده و نحوه ارائه خدمات به مردم را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت استمرار برنامه پزشک خانواده اظهار کرد: تقویت این برنامه و استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت می‌تواند نقش مهمی در ارائه خدمات مؤثرتر و ارتقای سطح سلامت مردم داشته باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین در بازدید از مرکز جامع سلامت شهری شماره ۳ ساری، ظرفیت‌های این مرکز برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی را بررسی کرد و دستور پیگیری تبدیل این مجموعه به مرکز آموزشی ـ بهداشتی را صادر کرد.

رئیسی بر حمایت وزارت بهداشت برای تحقق این موضوع تأکید کرد و خواستار استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود این مرکز شد.

رئیسی در این بازدید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مراکز جامع سلامت برای پاسخگویی به نیازهای مردم و توسعه دسترسی به خدمات مورد نیاز تأکید کرد.

محمدصادق رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در جریان این بازدید گزارشی از وضعیت مرکز جامع سلامت شهری شماره ۳ ساری، نحوه ارائه خدمات و روند اجرای برنامه پزشک خانواده ارائه کرد و بر ضرورت ساماندهی ظرفیت‌های موجود و ارتقای شاخص‌های بهداشتی تأکید کرد.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه از مرکز جامع سلامت فرح‌آباد ساری بازدید کردند و ظرفیت این مرکز برای توسعه خدمات سلامت را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید، موضوع حضور پزشکان متخصص در مرکز جامع سلامت فرح‌آباد مطرح شد و مقرر شد این مرکز به عنوان یکی از مراکز منتخب برای حضور پزشکان متخصص و ارائه ویزیت‌های تخصصی به مردم منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، پیگیری تبدیل مرکز جامع سلامت شهری شماره ۳ ساری به مرکز آموزشی ـ بهداشتی و همچنین فراهم کردن زمینه حضور پزشکان متخصص در مرکز جامع سلامت فرح‌آباد در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 6956830

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