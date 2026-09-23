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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

شهادت فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان

شهادت فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان

سراوان- روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از شهادت سردار حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا/احزاب۳۳

باتوجه به شکست‌های مکرر رژیم تروریستی آمریکایی - صهیونیستی در طول جنگ دوم و سوم، این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی با هدف فرار آبرومندانه از این شکست‌ها، اقدام به فعال سازی و تقویت گروهک‌های تروریستی- تکفیری در منطقه جنوب شرق نموده است.

تیم‌های تروریستی تکفیری وابسته به رژیم منحوس آمریکایی - صهیونیستی در منطقه جنوب شرق کشور توسط دستگاه‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی مورد ضربات متعدد قرار گرفته، که منجر به هلاکت و دستگیری تعداد زیادی از اعضای آنها شده است.

در آخرین عملیات رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که عصر روز جاری (چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵) در منطقه سراوان اتفاق افتاد، در پی هلاکت رساندن ۵ تن از اعضای گروهک‌های تروریستی - تکفیری که قصد ایجاد ناامنی برای مردم منطقه داشتند، فرمانده شجاع و مردمی قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان، سردار رشید اسلام سرتیپ پاسدار حاج حسین ظریفی که از فرماندهان دلسوز و پرتلاش نیروی زمینی سپاه بود، پس از بیش از یک دهه خدمت صادقانه و مجاهدانه در منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

کد مطلب 6956885

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