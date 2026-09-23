شهادت فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا/احزاب۳۳

باتوجه به شکست‌های مکرر رژیم تروریستی آمریکایی - صهیونیستی در طول جنگ دوم و سوم، این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی با هدف فرار آبرومندانه از این شکست‌ها، اقدام به فعال سازی و تقویت گروهک‌های تروریستی- تکفیری در منطقه جنوب شرق نموده است.

تیم‌های تروریستی تکفیری وابسته به رژیم منحوس آمریکایی - صهیونیستی در منطقه جنوب شرق کشور توسط دستگاه‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی مورد ضربات متعدد قرار گرفته، که منجر به هلاکت و دستگیری تعداد زیادی از اعضای آنها شده است.

در آخرین عملیات رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که عصر روز جاری (چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵) در منطقه سراوان اتفاق افتاد، در پی هلاکت رساندن ۵ تن از اعضای گروهک‌های تروریستی - تکفیری که قصد ایجاد ناامنی برای مردم منطقه داشتند، فرمانده شجاع و مردمی قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان، سردار رشید اسلام سرتیپ پاسدار حاج حسین ظریفی که از فرماندهان دلسوز و پرتلاش نیروی زمینی سپاه بود، پس از بیش از یک دهه خدمت صادقانه و مجاهدانه در منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان، به درجه رفیع شهادت نائل شد.