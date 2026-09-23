هلاکت سه تروریست در یک خانه تیمی در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌وبلوچستان از هلاکت ۳ نفر از اعضای یک تیم تروریستی در درگیری با نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان سراوان خبر داد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.