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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

هلاکت سه تروریست در یک خانه تیمی در سراوان

هلاکت سه تروریست در یک خانه تیمی در سراوان

زاهدان- معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از هلاکت سه تروریست در پاکسازی یک خانه تیمی توسط حافظان امنیت در سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌وبلوچستان از هلاکت ۳ نفر از اعضای یک تیم تروریستی در درگیری با نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان سراوان خبر داد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 6956700

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