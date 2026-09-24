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۲ مهر ۱۴۰۵، ۴:۴۹

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ -ناگویا

شجاع پناهی دومین نقره ووشو را از آن خود کرد

شجاع پناهی دومین نقره ووشو را از آن خود کرد

شجاع پناهی دیدار پایانی وزن ۶۵- کیلوگرم را به حریف چینی واگذار کرد و نقره دوم ووشو را به گردن آویخت.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه مسابقات فینال ووشو در بخش ساندا نماینده کشورمان برابر حریف چینی خود بازنده شد و نقره گرفت.

شجاع پناهی در مبارزه پابانی وزن ۶۵- کیلوگرم «وانگ چنگ جین» از چین را پیش رو داشت که علی رغم ارایه یک مبارزه نزدیک بازنده شد و به نشان نقره دست یافت.

پناهی بعد از یک دور استراحت و پیروزی در پیکار با «اوزگلدیف» از ترکمنستان ، «ماخماجانوف» از ازبکستان و «نگویان» از ویتنام به دیدار نهایی راه یافته بود.

پیش از پناهی، سوگند سینکایی هم به نشان نقره دست یافته بود. در ادامه مسابقات امروز عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم و سهیل موسوی در وزن ۷۵- کیلوگرم در مبارزه پایانی به مصاف حریفان خود می روند.

مدال نقره شجاع پناهی پنجمین مدال نقره و دوازدهمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن

کد مطلب 6956891

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