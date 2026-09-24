شجاع پناهی دومین نقره ووشو را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه مسابقات فینال ووشو در بخش ساندا نماینده کشورمان برابر حریف چینی خود بازنده شد و نقره گرفت.

شجاع پناهی در مبارزه پابانی وزن ۶۵- کیلوگرم «وانگ چنگ جین» از چین را پیش رو داشت که علی رغم ارایه یک مبارزه نزدیک بازنده شد و به نشان نقره دست یافت.

پناهی بعد از یک دور استراحت و پیروزی در پیکار با «اوزگلدیف» از ترکمنستان ، «ماخماجانوف» از ازبکستان و «نگویان» از ویتنام به دیدار نهایی راه یافته بود.

پیش از پناهی، سوگند سینکایی هم به نشان نقره دست یافته بود. در ادامه مسابقات امروز عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم و سهیل موسوی در وزن ۷۵- کیلوگرم در مبارزه پایانی به مصاف حریفان خود می روند.

مدال نقره شجاع پناهی پنجمین مدال نقره و دوازدهمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن