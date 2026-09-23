جذب نیروی آمارگیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وحیدی، چهارشنبه شب به خبرنگاران گفت: ثبت‌نام متقاضیان همکاری در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از امروز آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور همزمان با سراسر کشور و به‌صورت ثبتی‌ مبنا از آبان‌ماه سال جاری آغاز می‌شود و اجرای این طرح به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به محدود بودن ظرفیت ثبت‌نام در هر شهرستان، تصریح کرد: پس از تکمیل ظرفیت تعیین‌شده، سامانه ثبت‌نام غیرفعال خواهد شد؛ بنابراین متقاضیان باید پیش از تکمیل ظرفیت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وحیدی، ادامه داد: همکاری در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن به‌صورت تمام‌ وقت خواهد بود و اولویت دعوت به مصاحبه با متقاضیان بومی همان شهر و روستا و افرادی است که پیش از تکمیل ظرفیت، ثبت‌نام خود را انجام داده باشند.

وی با تأکید بر اینکه همکاری در این طرح به معنای استخدام نیست، خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هیچ‌گونه تعهدی برای استخدام افراد ندارند و همکاری متقاضیان صرفاً به‌ عنوان سابقه اجرای یک پروژه ملی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان بیان کرد: به شرکت‌کنندگان در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گواهی حضور در سرشماری ارائه خواهد شد.

وی در پایان گفت: ثبت‌نام متقاضیان صرفاً از طریق سامانه اعلام‌شده لینک ثبت‌نام:https://forum.sci.org.ir/amar-sarshomari-1405/portalid/0 انجام می‌شود و پس از رسیدن تعداد ثبت‌نام‌ها به ۲.۵ برابر ظرفیت تعیین‌شده در هر استان، سامانه غیرفعال خواهد شد.