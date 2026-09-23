تشکیل کانال و گروه آموزشی دروغین مدارس شگرد جدید مجرمان سایبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رجبی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: همزمان با اول مهرماه و بازگشایی مدارس، مجرمان سایبری نیز تلاش می‌کنند از دانش‌آموزان و والدین سوءاستفاده کرده و با دریافت کد فعالسازی اکانت شبکه های اجتماعی ، اطلاعات شخصی و مالی آنان و شاید هم‌کلاسی هایشان را به دست آورند.

وی افزود: یکی از روش‌های رایج این افراد، ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی در پوشش هویت دروغین عوامل مدرسه نظیر مدیر ، معاون آموزشی و... است. در این روش، کلاهبرداران با معرفی خود به‌عنوان مسئولان آموزشی، از والدین یا دانش‌آموزان درخواست می‌کنند برای عضویت در کانال‌ها و گروه‌های درسی، کدهای تأیید را در اختیار آنان قرار دهند.

سرپرست پلیس فتای استان بوشهر ادامه داد: در بسیاری از موارد، دانش‌آموزان بدون آگاهی از عواقب این اقدام، کدهای دریافتی را در اختیار مجرمان قرار می‌دهند. پس از آن، مجرمان به حساب‌های کاربری افراد در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کرده و با سوءاستفاده از هویت دیجیتال قربانی، اقدام به ارسال پیام برای دوستان و آشنایان وی می‌کنند.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: مجرمان پس از دسترسی به حساب کاربری افراد، با ارسال پیام‌هایی مبنی بر بروز مشکل یا حادثه برای خانواده، درخواست واریز وجه کرده و یا با انتشار لینک‌های جعلی، سایر کاربران را نیز قربانی می‌کنند. در نتیجه، یک اشتباه ساده می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری‌های گسترده‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ مدیر، معلم، مربی یا مسئول آموزشی برای انجام امور تحصیلی و ثبت‌نام کتب درسی، نیازی به دریافت کد ورود، رمز تأیید یا اطلاعات حساب کاربری دانش‌آموزان و والدین ندارد و شهروندان باید از ارائه این اطلاعات به دیگران خودداری کنند.

این مقام انتظامی تأکید کرد: خانواده‌ها در صورت دریافت هرگونه پیام یا درخواست مشکوک با عنوان عضویت در کانال‌های آموزشی یا دریافت کدهای تأیید، ابتدا از طریق تماس مستقیم با مدرسه یا مسئول مربوطه از صحت موضوع اطمینان حاصل کنند.

سرپرست پلیس فتای استان بوشهر با تاکید بر اینکه مسئولیت فعالیت مرتبط با هر اکانت شبکه های اجتماعی متوجه صاحب آن در گام اول است، از شهروندان خواست برای حفظ حریم خصوصی و مصون ماندن از تبعات اقدامات کلاهبرداران سایبری به هشدارهای پلیس توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا مواجهه با جرایم سایبری، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا از طریق سایت پلیس فتا پیگیری و گزارش کنند.