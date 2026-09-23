لاوروف: عملیات ویژه نظامی در اوکراین را متوقف نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین در سخنانی اعلام کرد: ما برای مذاکراتی با هدف دستیابی به صلحی عادلانه در اوکراین آماده‌ایم. اروپا تنها به دنبال آتش‌ بسی است تا به رژیم کی‌ یف فرصت دهد توانمندی‌ های نظامی خود را بازسازی کند.

وزیر امور خارجه روسیه سپس اضافه کرد: ناتو در قبال اقدامات رژیم کی‌ یف سکوت کرده است. اروپا بار دیگر توافق‌ های حاصله در انکوریج (نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا) را رد کرد و کوشید تا در جریان مذاکرات استانبول از آن‌ ها عقب‌نشینی کند. هدف عملیات ما، حفظ منافع امنیتی و پاسداری از حقوق روس‌زبانان در کریمه، دونباس و سراسر اوکراین است.

سرگئی لاوروف، افزود: دیدارهای ویتکاف و کوشنر (فرستادگان ترامپ)، تمایل واشنگتن به دستیابی به راه‌حلی برای مسئله اوکراین را تأیید کرد. ما عملیات ویژه نظامی در اوکراین را متوقف نخواهیم کرد؛ اروپا خواهان آتش‌بس است تا از آن برای تأمین تسلیحات رژیم کی‌یف بهره‌برداری کند.

وی گفت: بروکسل تلاش می‌کند اطمینان حاصل کند که اوکراین به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر می‌شود، چرا که اوکراین بر ارزش‌های اروپایی پافشاری می‌کند. آیا این بدان معناست که نژادپرستی، آزار و اذیت کلیساها و ستایش نازیسم، ارزش‌هایی هستند که اتحادیه اروپا آن‌ها را می‌پذیرد؟