به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانه ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با برونو رودریگز پاریلا وزیر امور خارجه کوبا دیدار کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار، بر حمایت مسکو از درخواست‌ های کوبا برای پایان دادن به تحریم تجاری آمریکا تأکید کرد.



این وزارتخانه افزود: لاوروف در این دیدار بر عزم روسیه برای ادامه گفتگو و تقویت مشارکت راهبردی بین دو کشور تأکید کرد.



وزارت خارجه روسیه همچنین گزارش داد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه خواستار حذف کوبا از فهرست آمریکایی «کشورهای حامی تروریسم» شد.

بر اساس این بیانیه، روسیه و کوبا بر ادامه همکاری در جهت شکل‌دهی به نظم جهانی چندقطبی تأکید کردند.