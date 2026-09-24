محمودپور به مدال نقره رسید؛ اولین مدال مردان در روئینگ

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.



در فینال ماده تک نفره سبک وزن آقایان امیرحسین محمودپور از ساعت ۱۵:۱۰ به مصاف حریفان رفت.



امیرحسین محمودپور در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۲:۵۹ در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد.



تیم چین با زمان ۶:۵۰ اول شد و تیم کره جنوبی با زمان ۶:۵۳ در رده سوم قرار گرفت.



پیش از این مدال نقره محمودپور ملی‌پوشان روئینگ ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا، دو نقره و یک برنز شده بودند.

با احتساب مدال محمودپور، مجموع مدال های نقره ایران به ۹ و مجموع مدال های ایران به ۱۸ رسید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن زنان(زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل(روئینگ سنگین وزن)