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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

محمودپور به مدال نقره رسید؛ اولین مدال مردان در روئینگ

محمودپور به مدال نقره رسید؛ اولین مدال مردان در روئینگ

امیرحسین محمودپور در فینال تک نفره سبک وزن آقایان توانست مدال نقره را کسب کند؛ بعد از کسب ۵ مدال توسط دختران روئینگ، این اولین مدال در بخش مردان این رشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.

در فینال ماده تک نفره سبک وزن آقایان امیرحسین محمودپور از ساعت ۱۵:۱۰ به مصاف حریفان رفت.

امیرحسین محمودپور در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۲:۵۹ در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد.

تیم چین با زمان ۶:۵۰ اول شد و تیم کره جنوبی با زمان ۶:۵۳ در رده سوم قرار گرفت.

پیش از این مدال نقره محمودپور ملی‌پوشان روئینگ ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا، دو نقره و یک برنز شده بودند.

با احتساب مدال محمودپور، مجموع مدال های نقره ایران به ۹ و مجموع مدال های ایران به ۱۸ رسید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن زنان(زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل(روئینگ سنگین وزن)

کد مطلب 6957182

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