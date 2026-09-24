محمودپور به مدال نقره رسید؛ اولین مدال مردان در روئینگ

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده تک نفره سبک وزن آقایان امیرحسین محمودپور از ساعت ۱۵:۱۰ به مصاف حریفان رفت.
امیرحسین محمودپور در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۲:۵۹ در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره بازیهای آسیایی دست پیدا کرد.
تیم چین با زمان ۶:۵۰ اول شد و تیم کره جنوبی با زمان ۶:۵۳ در رده سوم قرار گرفت.
پیش از این مدال نقره محمودپور ملیپوشان روئینگ ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا، دو نقره و یک برنز شده بودند.
با احتساب مدال محمودپور، مجموع مدال های نقره ایران به ۹ و مجموع مدال های ایران به ۱۸ رسید.
مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن زنان(زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل(روئینگ سنگین وزن)
نظر شما