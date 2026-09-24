دبل طلایی روئینگ زنان؛ زارعی و نوروزی قهرمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی از ساعت ۹:۴۰ به مصاف حریفانی از ژاپن، ویتنام، هنگکنگ و قزاقستان رفت.
تیم دو نفره نوروزی و زارعی در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۳:۹۳ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به مدال طلای بازیهای آسیایی دست پیدا کردند.
تیمهای دو نفره ژاپن و هنگکنگ به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
ملیپوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۵ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.
مدال طلا تیم دو نفره روئینگ سبک وزن زنان پنجمین مدال و یازدهمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.
مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
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