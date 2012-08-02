کوهنوردان طرقبه شاندیز چهار قله دنا را فتح کردند

هادی شاه‌ نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم18 نفره هیئت کوهنوردی طرقبه شاندیز به مدت 7 روز موفق به صعود به 4 قله دنا در شهرستان سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد شد .

دبیر هیئت کوهنوردی طرقبه شاندیز گفت: دنا بلندترین قله رشته‌کوه‌های زاگرس در باختر ایران و یکی از بلندترین قله های غرب آسیاست.

وی افزود: در راستای این صعودها، بهترین افراد از نظر توانمندی و یادگیری فنون کوهنوردی برای صعود به قله های برون مرزی تیم کوهنوردی طرقبه شاندیز انتخاب می‌شوند.

شه نظری تصریح کرد: تیم کوهنوردی طرقبه شاندیز در گذشته قلل آرارات ترکیه، علم کوه، سبلان، شیرکوه، زرد کوه و تمام قلل مرتفع استان خراسان رضوی را فتح کرده‌اند‌.

شاه‌نظری گفت: برنامه‌های متعددی در دستور کار این هیئت قرار دارد که امیدواریم با حمایت مسئولان شاهد ارتقای جایگاه ورزش کوهنوردی در این شهرستان باشیم.

گفتنی است شهرستانی که این قله در آن قرار دارد نیز شهرستان دنا نام دارد و بارش سالانه در این قله از ۶۰۰تا ۱۲۰۰میلی‌متر است و رودهای چندی از آن سرچشمه می گیرند که نهایتا با اجتماع آنها سرشاخه ی اصلی کارون شکل می گیرد.

از میان رودخانه‌هایی که از این قله سرچشمه می‌گیرند می‌توان از بشار، خرسان، ریگان، ماربر، میریان، کوه گل، سریس، تیزاب و دزکرد نام برد.