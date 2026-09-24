به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رامین‌ موحد نیا در خصوص عملکرد ملی پوشان خود اظهار داشت: ووشو ایران همواره در عرصه آسیایی و جهانی عنوان دار بود. در این دوره هم از ۴ نفر اعزامی در بخش پسران ۳ فینالیست داشتیم و این نشان می دهد بچه ها تلاششان را کردند.

وی افزود: در نهایت یک طلا و دو نقره در بخش پسران کسب کردیم. در واقع رقبا در آسیا رشد کرده اند و دیدید که سطح مسابقات خیلی بالا بود. دیگر اینطور نیست که فقط به شرق آسیا ختم شود. الان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه خیلی خوب ظاهر شده اند و در این رقابت‌ها عنوان کسب کردند و دیگر هیچ حریفی دست و پا بسته نیست.

موحد نیا در خاتمه ابراز داشت: باید از فدراسیون‌ حمایت شود چرا که نیاز به بازنگری مجدد و سرمایه گذاری بیشتری در ووشو داریم تا بتوانیم در آسیایی و جهانی کماکان جایگاه خود در کنار چین حفظ کرده و مدال را از چنگ رقبا در بیاوریم. در این مسابقات دیدید حریفان رشد خوبی داشته اند اما بچه های ما تمام تلاش خودشان را بکار بردند و عملکرد خوبی داشتند تا به این موفقیت برسیم.