به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ایران (ساتبا)، امروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم آغاز نصب نیروگاه خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه سراسر کشور، از آغاز اجرای یکی از بزرگترین طرحهای توسعه انرژی خورشیدی در مدارس کشور خبر داد.
وی در این مراسم با حضور معاونان وزرای نیرو و آموزش و پرورش در هنرستان شهید چمران تهران برگزار شد، گفت: تمام تجهیزات لازم برای اجرای نیروگاههای خورشیدی پنج کیلوواتی در ۱۲ هزار مدرسه کشور تأمین شده و از هفته آینده ارسال تجهیزات به استانها آغاز میشود.
طرزطلب با اشاره به اینکه پیش از این نیز نزدیک به ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در استانهای تهران و قم با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور و خیرین مدرسهساز نصب و آماده بهرهبرداری شده است، افزود: طرح امروز با نام شهید میکائیل میردورقی از شهدای مدرسه میناب آغاز شد و این اقدام، حرکت جدیدی در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به شمار میرود.
رئیس ساتبا تصریح کرد: با همراهی سازمان نوسازی مدارس، خیرین مدرسهساز، شرکتهای توزیع برق و استانداریها، فرایند نصب این تجهیزات زمانبر نخواهد بود، چرا که بخش عمده تجهیزات تأمین شده و به تدریج در حال ارسال به استانهاست. امیدواریم به فضل الهی تا پایان شهریورماه همه ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی مجهز شوند.
وی این طرح را «فتح بابی» برای ترویج نیروگاههای خانگی عنوان کرد و گفت: توسعه نیروگاههای خانگی نیز در دستور کار قرار دارد و در همین زمینه تسهیلاتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای شهروندان از طریق یکی از بانکهای کشور فراهم شده است.
طرزطلب با بیان اینکه تعداد تسهیلات قابل ارائه به متقاضیان هنوز محدود است، اظهار داشت: رایزنیهایی با رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شده و امروز نیز جلسهای در این زمینه برگزار میشود تا از محل ردیف بودجه اشتغال، منابعی برای تقویت این بخش به بانکها اختصاص یابد.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده در دولت خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خانگی، تجاری و کشاورزی طی سه سال اجرایی و به سرانجام برسد؛ موضوعی که نیازمند تأمین منابع ارزی و تسهیلات ریالی است.
رئیس ساتبا تأکید کرد: پیشنهادهای لازم از سوی وزیر نیرو و رئیسجمهور ارائه شده و تلاش مجموعه وزارت نیرو این است که شرایطی فراهم شود تا همه شهروندان در صورت نیاز بتوانند نیروگاههای خورشیدی و حتی بادی را در منازل خود، بهصورت متصل به شبکه، غیرمتصل به شبکه و یا با استفاده از باتری نصب کنند.
طرزطلب با اشاره به تقارن این رویداد با روزهای منتهی به یک مناسبت مذهبی، گفت: این روز عزیز را به فال نیک میگیریم و امیدواریم با دعای شهدای میناب، این طرح بزرگ به بهترین شکل اجرا شود.
محسن طرزطلب در ادامه نشست خبری خود با اشاره به جزئیات برنامه ۱۵ هزار مگاواتی نیروگاههای تجدیدپذیر با همکاری صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: از این میزان، ۷ هزار مگاوات با کارگزاری سازمان ساتبا و ۸ هزار مگاوات توسط بخش خصوصی اجرایی میشود. خوشبختانه از سهم ۷ هزار مگاواتی ساتبا، ۲۵۰۰ مگاوات تا اواخر خرداد یا نیمه تیرماه وارد مدار تولید برق خواهد شد و بسیار امیدواریم تا پایان سال به تعهد کامل خود در این بخش دست یابیم.
وی درباره وضعیت تأمین منابع مالی پروژه ۸ هزار مگاواتی بخش خصوصی افزود: اگرچه مسدودی ارزی برای این بخش صادر شده، اما هنوز تأمین ارزی صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه تاکنون نزدیک به ۸۲۰ میلیون دلار از بانک مرکزی برای پروژههای ساتبا دریافت کردهایم.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ایران (ساتبا) در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تهاتر نفت با چین برای واردات تجهیزات نیروگاههای خورشیدی، تصریح کرد: منابعی که تاکنون در اختیار ما قرار گرفته، از محل منابع صندوق توسعه ملی و با حمایتهای بانک مرکزی و دستورات رئیسجمهور تأمین شده است و من در جریان جزئیات مربوط به موضوع تهاتر نفت با چین نیستم.
طرزطلب در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مشترک اخیر با سازمان نوسازی مدارس و خیرین مدرسهساز اشاره کرد و گفت: طی چند ماه گذشته بیش از ۱۳۰۰ مدرسه با ظرفیت مجموعاً ۷ مگاوات به پنلهای خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز شدهاند که ۶۰ تا ۷۰ درصد این ظرفیت در استانهای تهران و قم هماکنون به شبکه متصل شده است.
وی با اشاره به برنامه خرید برق از این مدارس، خاطرنشان کرد: در حال تعریف سازوکاری هستیم که از طریق آن، یک مجموعه مسئولیت بهرهبرداری، نگهداری و فروش برق این مدارس را در «تابلوی سبز بورس انرژی» بر عهده بگیرد تا با فروش برق در بازار آزاد، درآمدزایی بیشتری برای مدارس حاصل شود.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به خبرنگار مهر درباره میزان وابستگی به تجهیزات خارجی و توان داخلی در حوزه تعمیر و نگهداری، گفت: خوشبختانه عمده تجهیزات نیروگاههای خورشیدی در داخل کشور قابل تولید است؛ بهویژه در بخش اینورتر، کابل، تابلو، کنتور و سازه، پیشرفتهای بسیار خوبی داشتهایم. تنها در حوزه تولید پنل با محدودیت ظرفیت مواجه هستیم که با توجه به نیاز ۱۰ هزار مگاواتی تا پایان سال، تولید داخل پاسخگوی این حجم نیست و برای رفع ناترازی برق، ناچار به واردات هستیم.
طرزطلب در پایان تأکید کرد: در پروژههای بادی نیز ساخت توربینهای ۲.۵ مگاواتی در داخل محقق شده و برای ظرفیتهای ۴.۵ مگاواتی نیز اقداماتی در حال انجام است. در مجموع، در حوزه نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری هیچ مشکلی نداریم و تمامی این فرآیندها توسط شرکتهای توانمند ایرانی انجام میشود.
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