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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

استاندار فارس درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت

استاندار فارس درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت

شیراز- استاندار فارس در پیامی درگذشت عالم ربانی و فقیه برجسته، حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی با تسلیت ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، این ضایعه را برای جامعه علمی و حوزه‌های علمیه جبران‌ناپذیر دانست.

در متن پیام استاندار فارس آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

ارتحال عالم ربانی و فقیه برجسته، حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی (قدس‌الله نفسه الزکیه)، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.

فقدان آن فقید فرزانه که عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) و تبیین احکام الهی سپری کرد، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه علمی و حوزه‌های مقدسه دینی است.

ایشان از استوانه‌های فقاهت و مرجعیت بودند که با مشی زاهدانه، اخلاق کریمانه و دانش کم‌نظیر خود، چراغ راه پویندگان طریق معرفت گشتند.

تبحر ایشان در علوم اسلامی، به‌ویژه دانش رجال و فقه، میراثی گران‌بهاست که نام ایشان را در تاریخ مرجعیت شیعه ماندگار خواهد ساخت.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و ارادتمندان آن عالم وارسته، این ثلمه جبران‌ناپذیر را به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و به‌ویژه خاندان معظم ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه پارسا، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان و بیت شریف ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

کد مطلب 6957145

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