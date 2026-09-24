به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی با تسلیت ارتحال حضرت آیتالله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، این ضایعه را برای جامعه علمی و حوزههای علمیه جبرانناپذیر دانست.
در متن پیام استاندار فارس آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
ارتحال عالم ربانی و فقیه برجسته، حضرت آیتالله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی (قدسالله نفسه الزکیه)، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.
فقدان آن فقید فرزانه که عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت (ع)، تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) و تبیین احکام الهی سپری کرد، ضایعهای جبرانناپذیر برای جامعه علمی و حوزههای مقدسه دینی است.
ایشان از استوانههای فقاهت و مرجعیت بودند که با مشی زاهدانه، اخلاق کریمانه و دانش کمنظیر خود، چراغ راه پویندگان طریق معرفت گشتند.
تبحر ایشان در علوم اسلامی، بهویژه دانش رجال و فقه، میراثی گرانبهاست که نام ایشان را در تاریخ مرجعیت شیعه ماندگار خواهد ساخت.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و ارادتمندان آن عالم وارسته، این ثلمه جبرانناپذیر را به ساحت مقدس حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه و بهویژه خاندان معظم ایشان تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه پارسا، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان و بیت شریف ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
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