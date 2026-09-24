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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

شجاع پناهی: حریف ما چین بعلاوه داوری است

شجاع پناهی: حریف ما چین بعلاوه داوری است

دارنده مدال نقره ووشو در بازی های آسیایی گفت: ماه‌ها تمرین کردیم تا برای چنین روزی آماده شویم، ولی با داوری نمی‌توان کار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، شجاع پناهی ووشوکار تیم ایران بعد از کسب مدال نقره وزن منهای ۶۵ کیلوگرم ساندا گفت: سطح مسابقات خیلی بالا بود و اینطور نیست که فکر کنید فقط چین مدعی و حریف ماست اکثر کشورها بنوعی مدعی مدال هستند و نمی شود دست‌کم گرفت.

وی ادامه داد: حریف ما فقط چین نیست بلکه چین بعلاوه داوری است،خیلی ناامید کننده است من ماه‌ها تمرین کردم از نظر بدنی و فکری آماده بودم ولی در نهایت به مدال نقره رسیدم.

پناهی خاطر نشان کرد: من ماه ها تمرین و مبارزه کرده بودم و خودم را برای چنین روزی مهیا کردم ولی با داوران نمی شود مبارزه کرد مگر اینکه در حین مسابقه اتفاق خاصی بیفتد. من خودم از حریف ۵ امتیاز جلو بودم ولی داوران رای ندادند. داوری ها اگر اصلاح نشود، قطعا همه معترض می شوند. چین باخت، واقعا باخت.

کد مطلب 6957168

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