شجاع پناهی: حریف ما چین بعلاوه داوری است

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، شجاع پناهی ووشوکار تیم ایران بعد از کسب مدال نقره وزن منهای ۶۵ کیلوگرم ساندا گفت: سطح مسابقات خیلی بالا بود و اینطور نیست که فکر کنید فقط چین مدعی و حریف ماست اکثر کشورها بنوعی مدعی مدال هستند و نمی شود دست‌کم گرفت.

وی ادامه داد: حریف ما فقط چین نیست بلکه چین بعلاوه داوری است،خیلی ناامید کننده است من ماه‌ها تمرین کردم از نظر بدنی و فکری آماده بودم ولی در نهایت به مدال نقره رسیدم.

پناهی خاطر نشان کرد: من ماه ها تمرین و مبارزه کرده بودم و خودم را برای چنین روزی مهیا کردم ولی با داوران نمی شود مبارزه کرد مگر اینکه در حین مسابقه اتفاق خاصی بیفتد. من خودم از حریف ۵ امتیاز جلو بودم ولی داوران رای ندادند. داوری ها اگر اصلاح نشود، قطعا همه معترض می شوند. چین باخت، واقعا باخت.