به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهیدیان شامگاه پنجشنبه در مراسم هشتمین یادواره شهدای شهرستان سیریک، با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: رئیس‌جمهور با سخنان خود در سازمان ملل، بر تعلق نظام جمهوری اسلامی ایران به ملت ایران تأکید کرد و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: همان‌طور که رئیس‌جمهور در سازمان ملل عنوان کرد، نظام جمهوری اسلامی ایران متعلق به ملت ایران است و مردم از آن دفاع می‌کنند؛ به همین دلیل است که مردم ایران طی ۲۰۷ شب در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور یافته و از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌اند.

فرماندار سیریک با اشاره به نقش تجربه هشت سال دفاع مقدس در افزایش مقاومت ملت ایران تصریح کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله، ملت ایران را برای مقابله با تهدیدها و جنگ‌های مختلف مقاوم‌تر کرد.

شهیدیان ادامه داد: ملت ایران در طول سال‌های عمر جمهوری اسلامی، هم جنگ و هم تحریم را تجربه کرده است و همین تجربه‌ها موجب شده مردم به خودباوری برسند و در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنند.

وی با اشاره به حضور مردم سیریک در کنار رزمندگان گفت: مردم سیریک پا به پای رزمندگان در صحنه حضور دارند؛ شب‌ها در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند و روزها نیز با ارائه خدمات در عرصه‌های مختلف، در کنار رزمندگان هستند.

فرماندار سیریک خاطرنشان کرد: این حضور و همراهی مردم نشان می‌دهد که دفاع و مقاومت تنها به حضور رزمندگان در میدان محدود نمی‌شود، بلکه مردم نیز با حضور، پشتیبانی و خدمت‌رسانی، نقش مؤثری در این عرصه ایفا می‌کنند.