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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

فرماندار سیریک: تهدیدات موجب مقاوم تر شدن ملت ایران می‌شود

فرماندار سیریک: تهدیدات موجب مقاوم تر شدن ملت ایران می‌شود

سیریک- فرماندار سیریک گفت: هفته دفاع مقدس امسال با مقاومت ملت ایران در جنگ رمضان عجین شده است و مردم ایران با تکیه بر تجربه هشت سال دفاع مقدس، در برابر فشارها و تهدیدها مقاوم‌تر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهیدیان شامگاه پنجشنبه در مراسم هشتمین یادواره شهدای شهرستان سیریک، با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: رئیس‌جمهور با سخنان خود در سازمان ملل، بر تعلق نظام جمهوری اسلامی ایران به ملت ایران تأکید کرد و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: همان‌طور که رئیس‌جمهور در سازمان ملل عنوان کرد، نظام جمهوری اسلامی ایران متعلق به ملت ایران است و مردم از آن دفاع می‌کنند؛ به همین دلیل است که مردم ایران طی ۲۰۷ شب در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور یافته و از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌اند.

فرماندار سیریک با اشاره به نقش تجربه هشت سال دفاع مقدس در افزایش مقاومت ملت ایران تصریح کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله، ملت ایران را برای مقابله با تهدیدها و جنگ‌های مختلف مقاوم‌تر کرد.

شهیدیان ادامه داد: ملت ایران در طول سال‌های عمر جمهوری اسلامی، هم جنگ و هم تحریم را تجربه کرده است و همین تجربه‌ها موجب شده مردم به خودباوری برسند و در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنند.

وی با اشاره به حضور مردم سیریک در کنار رزمندگان گفت: مردم سیریک پا به پای رزمندگان در صحنه حضور دارند؛ شب‌ها در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند و روزها نیز با ارائه خدمات در عرصه‌های مختلف، در کنار رزمندگان هستند.

فرماندار سیریک خاطرنشان کرد: این حضور و همراهی مردم نشان می‌دهد که دفاع و مقاومت تنها به حضور رزمندگان در میدان محدود نمی‌شود، بلکه مردم نیز با حضور، پشتیبانی و خدمت‌رسانی، نقش مؤثری در این عرصه ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6957174

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