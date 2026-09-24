به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم رقابتهای آبهای آرام بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علی آقامیرزایی در دور مقدماتی کایاک تک نفره ۵۰۰ متر مردان به مصاف رقبا رفت.
آقامیرزایی در گروه دوم مقدماتی با نمایندگان قرقیزستان، چین تایپه، هند، مغولستان و ژاپن رقابت کرد و در پایان با زمان ۱:۴۳.۶۴۷ دقیقه با قرار گیری در جایگاه دوم راهی فینال شد. در این رقابت تانادا ژاپنی اول و قایقران قرقیزستان سوم شد.
رقابت فینال این ماده از ساعت ۶:۲۰ روز شنبه ۴ مهر انجام خواهد شد.
علی آقامیرزایی با قرارگیری در جایگاه دوم دور مقدماتی مستقیما به فینال کایاک تکنفره ۵۰۰ متر مردان راه یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم رقابتهای آبهای آرام بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علی آقامیرزایی در دور مقدماتی کایاک تک نفره ۵۰۰ متر مردان به مصاف رقبا رفت.
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