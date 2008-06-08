به گزارش خبرنگار مهر در رباط کریم، بیژن سلیمانی پور ظهر امروز در نخستین جلسه رسیدگی به مسائل سازمانهای مردم نهاد (سمن) این شهرستان در جمع دبیران تشکلهای غیردولتی شهرستان رباط کریم اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد پل ارتباطی مناسبی بین مردم و مسئولان هستند.

وی افزود: مزیت سازمانهای مردم نهاد، سیاسی نبودن فعالیت این مراکز است و به همین دلیل است که این مراکز می توانند بدون دغدغه و به دور از چالشهای سیاسی در فضایی امن به رفع مشکلات و فعالیتهای خود بپردازند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این سازمانها به دلیل سیاسی نبودن می توانند با اجتناب از چالشهای اداری به رفع نیازهای جامعه و شهروندان در راستای دستیابی به اهداف گروه خود بپردازند.

سلیمانی پور یادآور شد: با توجه به اثربخشی این تشکلها لازم است سازمانهای مردم نهاد در خصوص موضوعاتی چون اعتیاد و آسیبهای اجتماعی فعالیت کنند.