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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

فیلم مستند جیانفرانکو رزی نماینده ایتالیا در اسکار شد

فیلم مستند جیانفرانکو رزی نماینده ایتالیا در اسکار شد

مستند «آتش در دریا» به کارگردانی جیانفرانکو رزی از سوی ایتالیا برای بخش فیلم خارجی‌زبان جوایز اسکار معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مستند «آتش در دریا» که در برلیناله جایزه خرس طلای شصت و ششمین جشنواره را به خود اختصاص داده بود، به عنوان نماینده ایتالیا در بخش فیلم خارجی‌زبان هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار انتخاب شده است.

کارگردان ۵۲ ساله این فیلم چند ماه در جزیره لامپادوسا به سر برد تا بتواند از نزدیک با مهاجران این جزیره روبه‌رو شود. صدها هزار پناهجوی آفریقایی و خاورمیانه‌ای از همین جزیره سعی‌ می‌کنند تا خود را به اروپا برسانند. این فیلم تولید مشترک ایتالیا و فرانسه است.

رزی سال ۲۰۱۳ با مستند «گرای مقدس» شیر طلای هفتادمین جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد.

این در حالی است که ایتالیا سال ۲۰۱۳ با «زیبایی بزرگ» به کارگردانی پائولو سورنتینو برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شد.

سوم اکتبر ۲۰۱۶ (۱۲ مهر) آخرین فرصت معرفی آثار کشورهای مختلف برای شرکت در بخش اسکار خارجی زبان است.

کد مطلب 3779591

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