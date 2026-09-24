مدال تاریخی در ژیمناستیک؛ خدایی در خرک حلقه نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، آرمان خدایی ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در نخستین تجربه خود در بازی های آسیایی با کسب نمره ۱۴.۵۶۶ در فینال خرک حلقه به مقام دوم رسید و مدال نقره را از آن خود کرد.

این مدال، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی در وسیله خرک حلقه محسوب می‌شود.

مدال نقره خدایی دهمین مدال نقره و نوزدهمین مدال کاروان ایران به حساب می اید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن زنان(زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل(روئینگ سنگین وزن)