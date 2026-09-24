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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

مدال تاریخی در ژیمناستیک؛ خدایی در خرک حلقه نقره گرفت

مدال تاریخی در ژیمناستیک؛ خدایی در خرک حلقه نقره گرفت

آرمان خدایی در اولین حضور خود در مسابقات ژیمناستیک بازی های آسیایی موفق به کسب مدال نقره در خرک حلقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، آرمان خدایی ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در نخستین تجربه خود در بازی های آسیایی با کسب نمره ۱۴.۵۶۶ در فینال خرک حلقه به مقام دوم رسید و مدال نقره را از آن خود کرد.

این مدال، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی در وسیله خرک حلقه محسوب می‌شود.

مدال نقره خدایی دهمین مدال نقره و نوزدهمین مدال کاروان ایران به حساب می اید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن زنان(زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل(روئینگ سنگین وزن)

کد مطلب 6957414

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