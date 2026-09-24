مدال تاریخی در ژیمناستیک؛ خدایی در خرک حلقه نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، آرمان خدایی ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران، در نخستین تجربه خود در بازی های آسیایی با کسب نمره ۱۴.۵۶۶ در فینال خرک حلقه به مقام دوم رسید و مدال نقره را از آن خود کرد.
این مدال، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازیهای آسیایی در وسیله خرک حلقه محسوب میشود.
مدال نقره خدایی دهمین مدال نقره و نوزدهمین مدال کاروان ایران به حساب می اید.
مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن زنان(زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل(روئینگ سنگین وزن)
نظر شما