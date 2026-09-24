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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

امام جمعه کرمان: ساختار و عملکرد زکات نیازمند بازنگری و تقویت است

امام جمعه کرمان: ساختار و عملکرد زکات نیازمند بازنگری و تقویت است

کرمان- امام جمعه کرمان با تأکید بر ضرورت بازنگری در حوزه زکات گفت: ساختار زکات نیازمند بازنگری جدی است و باید بررسی شود چه ساختاری می‌تواند زمینه اجرای بهتر این فریضه الهی را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ حسن علیدادی سلیمانی، ظهر جمعه در همایش زکات که در سالن ارشاد اسلامی شهرستان بم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در حوزه زکات گفت: ساختار زکات نیازمند بازنگری جدی است و باید بررسی شود چه ساختاری می‌تواند زمینه اجرای بهتر این فریضه الهی را فراهم کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه افزود: با وجود اقدامات صورت‌گرفته و ارتقای ساختار زکات، این ساختار در استان‌ها و شهرستان‌ها باید فعال‌تر و کارآمدتر شود.

امام‌جمعه کرمان، عملکرد زکات را دومین حوزه نیازمند بازنگری دانست و اظهار کرد: باید بررسی کنیم چه اقداماتی می‌تواند زکات را در ذهن مردم پررنگ‌تر کند و زمینه همکاری و همراهی بیشتر آنان را فراهم آورد.

علیدادی سلیمانی، با اشاره به زکات فطره گفت: اگر ۹۰ میلیون ایرانی زکات فطره خود را به‌صورت گندم و به میزان سه کیلو و نیم برای هر نفر پرداخت کنند، در مجموع ۲۷۰ میلیون کیلوگرم گندم جمع‌آوری می‌شود که این مثال نشان می‌دهد ظرفیت مشارکت مردمی تا چه اندازه گسترده است.

وی رویکرد و احکام زکات را سومین ضلع این موضوع برشمرد و افزود: این بخش ریشه در وحی دارد و آموزه‌های دینی درباره اینکه چه چیزی، چگونه و در کجا باید به‌عنوان زکات پرداخت شود، روشن است؛ از این‌ رو، این بخش نیازمند بازنگری نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان ابراز امیدواری کرد با هم‌اندیشی و هم‌افزایی در نشست‌های تخصصی، ساختار و عملکرد زکات تقویت شود تا این فریضه الهی به‌درستی در کشور جاری و ساری باشد.

کد مطلب 6957442

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