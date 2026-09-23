افتتاح ۱۴۴۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به بهره‌برداری از واحدهای مسکونی مددجویان گفت: با افتتاح این واحدها، یک هزار و ۴۴۰ مددجوی جامعه هدف کمیته امداد در استان کرمان صاحب مسکن شدند.

سید مرتضی بختیاری، با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ واحد از این واحدهای مسکونی در مناطق روستایی احداث شده است، افزود: امیدواریم در آینده نه‌چندان دور بتوانیم به صورت رسمی اعلام کنیم که در استان کرمان مددجوی بدون مسکن در مناطق روستایی نخواهیم داشت.

رئیس کمیته امداد کشور با قدردانی از همکاری بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و خیران استان کرمان در اجرای این طرح‌ها گفت: علاوه بر اعتبارات دولتی، خیران استان کرمان نیز در ساخت این یک هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی مشارکت و کمک شایانی داشته‌اند.

وی همچنین به بهره‌برداری همزمان از ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی اشاره کرد و گفت: این نیروگاه‌ها با حمایت وزارت نیرو، حمایت‌های ملی و پشتیبانی استاندار کرمان، در قالب طرح‌های جدید و بر بام واحدهای مسکونی مددجویان نصب و وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

بختیاری، با اشاره به نقش این نیروگاه‌ها در شرایط ناترازی انرژی کشور اظهار کرد: ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در این قالب احداث شده و مددجویانی که این نیروگاه‌ها در منازل آنها نصب شده است، با تولید برق به کاهش ناترازی انرژی در کشور کمک می‌کنند.