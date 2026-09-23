بازدید رئیس کمیته امداد کشور از پروژه ۴۵۶ واحدی مسکن محرومین کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور و استاندار کرمان صبح چهارشنبه از روند پیشرفت پروژه احداث ۴۵۶ واحد مسکن محرومین در این استان بازدید کردند.
این پروژه که در قالب طرح بزرگ ملی احداث ۷ هزار واحد مسکونی «شهید همت» اجرا میشود، ۴۵۶ واحد از کل واحدهای پیشبینیشده را به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص داده است.
این واحدهای مسکونی در قالب ساختمانهای دوطبقه و با زیربنای ۸۰ مترمربع (شامل دو اتاق خواب) طراحی شدهاند که هدف اصلی از اجرای آنها، تأمین مسکن پایدار برای خانوارهای نیازمند و تحت حمایت کمیته امداد است.
گزارشها حاکی از آن است که تاکنون حدود ۱۸۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده و برای تکمیل عملیات اجرایی آن، نیاز به استقرار حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر است.
در جریان این بازدید میدانی، آخرین وضعیت پیشرفت عملیاتی و چالشهای موجود در مسیر تکمیل پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار کرمان در این بازدید بر ضرورت پیگیریهای جدی برای تأمین منابع مالی و تسریع در روند بهرهبرداری از این واحدها تأکید کرد.
شایان ذکر است که تأمین مسکن خانوارهای محروم و مددجویان تحت حمایت، از محورهای کلیدی برنامههای توسعهای استان کرمان در راستای سیاستهای محرومیتزدایی و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی به شمار میرود.
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