به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی‌نیا عصر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه با محوریت برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: خواهران و برادران ما در طول هشت سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی مهم و تعیین‌کننده‌ای داشتند و امروز نیز یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها، تبیین واقعیت‌ها و بازخوانی صحیح رویدادهای دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه پاسداران شهرستان کنگان افزود: رسانه باید حقیقت را پوشش دهد و واقعیت‌ها را برای جامعه تبیین کند و در آستانه هفته دفاع مقدس نیز بازخوانی درست وقایع و دستاوردهای این دوران اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرمانده سپاه کنگان با اشاره به برگزاری چهل‌وششمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس گفت: در برنامه‌های امسال چند هدف مهم دنبال می‌شود که از جمله آنها می‌توان به تجلیل از جان‌فشانی‌های رزمندگان، پاسداشت ایثار و ازخودگذشتگی شهدا، انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان و تبیین فرهنگ ایستادگی و مقاومت اشاره کرد.

حسینی‌نیا ادامه داد: یکی دیگر از اهداف برنامه‌های امسال، تبدیل هفته دفاع مقدس به یک کلاس درس برای همه نسل‌هاست تا نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و شهدا بیشتر آشنا شود.

وی مقاومت مردم و رزمندگان را از عوامل اصلی ناکامی دشمن در دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این روحیه مقاومت در مقاطع مختلف از جمله جنگ رمضان نیز به‌خوبی مشاهده شد.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان با اشاره به شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» بیان کرد: سپاه شهرستان کنگان برای هفته دفاع مقدس، ۱۲۰ برنامه در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت پیش‌بینی کرده که از این تعداد، ۳۰ برنامه به‌عنوان برنامه‌های شاخص اجرا خواهد شد.

دیدار با ۸۳ خانواده شهدای دفاع مقدس

وی تجلیل از رزمندگان، دیدار با ۸۳ خانواده شهدای دفاع مقدس و آغاز برنامه‌ها با غبارروبی مزار شهدا را از جمله برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: مسابقات فوتسال، نمایشگاه اسوه، نمایشگاه نقاشی، شب شعر و پویش کتابخوانی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

حسینی‌نیا گفت: غبارروبی مزار شهدای دفاع مقدس با حضور خانواده‌های معظم شهدا نیز در گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در بخش اجتماعی اظهار کرد: گروه‌های جهادی در آستانه بازگشایی مدارس برای رنگ‌آمیزی مدارس و تأمین نیازهای دانش‌آموزان نیازمند وارد میدان شده‌اند.

فرمانده سپاه کنگان تجلیل از پزشکان متخصص، برنامه‌های بسیج سازندگی و دیگر برنامه‌های فرهنگی و خدماتی را نیز از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان کنگان برشمرد.