مدارس باید به قرارگاه عملیاتی جنگ شناختی و تمدنی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی پیش از ظهر چهارشنبه در مدرسه علوم و معارف اسلامی شهرستان طبس با اشاره به سختیهای دوران اسارت رزمندگان و آزادگان گفت: باید این رشادتها برای نسل نوجوان و جوان بازگو شود.
سالاریمکی با اشاره به شهید «ماکان نصیری» که پیکرش پیدا نشده است، گفت:معرفت مثال زدنی مردم ایران که باور دارند شهدا همچنان برای موفقیت و سربلندی آنان در مراحل مختلف زندگی دعا میکنند باعث شده در تمام کشور یاد او و هم مدرسه ای هایش بدرخشد.
حجت الاسلام سالاریمکی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت توجه به جایگاه دانشآموزان بیان کرد: ذهن و اندیشه شما ظرفیت پذیرش و انتقال علم و ادب فراوانی را دارد و شما نوجوانان امروز، حاملان علم و دانش و فرهنگ برای آینده هستید.
وی با بیان اینکه «بزرگ بودن» صرفاً به ظاهر و عنوان نیست، افزود: بزرگ بودن یعنی انسان بزرگوارانه زندگی کند، کریم باشد مناعت طبع داشته باشد و وقتی سخن میگوید، دیگران از فیض هم صحبتی با او بهره مند شوند.
امروز علوم انسانی اسلامی در جهان معاصر حرف برای گفتن دارد
وی با اشاره به ظرفیتهای مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا گفت: دانشآموزان این مدارس بیشتر با مباحث علوم انسانی سروکار دارند و امروز جهان غرب تشنه شناخت آن چیزی است که در ایران و جبهه مقاومت در حال شکلگیری و وقوع است.
وی با بیان اینکه امروز گفتمان انقلاب اسلامی در جهان شناخته شده و در نقاط مختلف نسبت به آن توجه ایجاد شده است، گفت: در مقابل، تاریخ استعمار، کشتار بومیان آمریکا و اتفاقاتی مانند جنایات صورتگرفته در نقاط مختلف جهان نشان میدهد که غرب در بسیاری از موارد نتوانسته حتی مبانی اولیه انسانی مورد ادعای خود را محقق کند.
وی گفت: امروز حتی در برخی کالجها و مراکز دانشگاهی غرب، افرادی نسبت به سیاستهای کشورشان در قبال مسائل انسانی اعتراض دارند و این نشان میدهد که صرف داشتن مدرک دانشگاهی معتبر، بدون داشتن مبانی انسانی و اخلاقی، برای ساختن آینده کافی نیست.
سالاریمکی با اشاره به ظرفیت هفت هزار و ۶۰۰ دانشآموز مقطع متوسطه در طبس اظهار داشت: اگر قرار است در جنگ آخرالزمانی و نبرد تمدنی امروز نقشآفرینی کنید، باید توانایی برقراری ارتباط و تعامل با دانشآموزان سایر کشورها را نیز داشته باشید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: اگر قرار است در این نبرد نقش داشته باشیم، نباید صرفاً مصرفکننده محتوای دیگران باشیم؛ بلکه باید تولیدکننده روایت و محتوای حقیقت در حال اتفاق باشیم و در عرصه بینالملل نیز حرف خود را منتقل کنیم.
جنگ امروز، جنگ شناختی و ترکیبی است
وی با بیان اینکه اما امروز تجربه دفاع مقدس وارد عرصه جدیدی شده و جنگ شناختی بسیار متفاوت از هشت سال دفاع مقدس است، گفت: در دفاع مقدس، رزمنده با سلاح در میدان حضور داشت، اما امروز جنگ در عرصههای مختلف از جنگ نظامی و موشکی گرفته تا جنگ رسانهای، شناختی، فرهنگی و اجتماعی جریان دارد.
حجت الاسلام سالاری مکی بیان کرد: در جنگ شناختی، دشمن روی باورها، هویت و سبک زندگی مردم کار میکند و در اینجا موشک بهتنهایی کارساز نیست و باید کار تمدنی، جنگ شناختی و بینش عمیق قرآنی در جامعه حاکم شود.
مدارس باید به قرارگاه عملیاتی مبارزه با استکبار تبدیل شوند
وی خطاب به مسئولان مدرسه گفت: مدرسه باید همه ظرفیتهای مدرسه از گروه سرود و گروه تولید محتوا و تولیدات رسانه ای معرفت افزا باشد و در زمینههایی همچون هوش مصنوعی و انیمیشنسازی نیز گروههای فعال دانشآموزی تشکیل دهد تا دانشآموزان بتوانند در عرصههای مختلف تولید محتوا نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام سالاریمکی تأکید کرد: باید برای دانشآموزان در عرصههای مختلف مسئولیت تعریف کنیم و هر دانشآموز متناسب با توانمندیهای خود نقش و مسئولیتی بر عهده بگیرد.
از «دفاع مقدس» به «نبرد مقدس» در جنگ شناختی برسیم
سالاریمکی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در فعالیتهای فرهنگی اظهار داشت: باید پایههای استکبار جهانی را در حوزههایی مانند مسئله زن، هویت، فرهنگ و سبک زندگی مورد سؤال قرار دهیم.
وی بیان کرد: امید است با ساماندهی ظرفیت دانشآموزان، مدرسه به قرارگاه عملیاتی این نبرد مقدس تبدیل شود و دانشآموزان با استفاده از ظرفیتهای علمی، فرهنگی، رسانهای، هوش مصنوعی و ارتباطات بینالمللی، نقش خود را در جنگ شناختی و تمدنی ایفا کنند.
نظر شما