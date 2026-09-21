ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به ۳۴۰ بیمار نیازمند در زابل و زهک

محمدرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گروه جهادی «انقلاب بدون مرز» با همراهی دستگاههای اجرایی و دانشگاه علوم پزشکی، در شهرستانهای زابل و زهک به ارائه خدمات رایگان سلامت و دندانپزشکی پرداخت.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار زابل افزود: در این اردوی جهادی، ۱۰ پزشک شامل ۶ پزشک در زابل و چهار پزشک در زهک حضور داشتند و خدمات تخصصی دندانپزشکی به بیماران نیازمند ارائه شد.
وی ادامه داد: در مجموع، ۳۴۰ بیمار نیازمند از خدمات رایگان این گروه جهادی بهرهمند شدند و خدمات ارائهشده شامل عصبکشی، ترمیم و پرکردن دندان، جرمگیری و در موارد ضروری کشیدن دندان بود.
سلیمانی بیان کرد: این خدمات با هدف کمک به اقشار کمبرخوردار، محرومیتزدایی و توسعه عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق نیازمند انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: قرارگاه جهادی «انقلاب بدون مرز» طی یک سال گذشته حدود ۵ هزار خدمت تخصصی در حوزه سلامت به مردم منطقه سیستان ارائه کرده است.
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