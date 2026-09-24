به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم جابر آباد زردشتی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به نقش ملت ایران در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از مقاطع حساس و مهم تاریخ کشور بود که ملت ایران با همدلی، ایستادگی، مقاومت و شجاعت در برابر دشمنان به پیروزی رسید.
وی افزود: دشمن در دوران جنگ تحمیلی از سوی استکبار جهانی و برخی کشورهای منطقه حمایت میشد و هدف آن، نابودی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور بود، اما همبستگی و وحدت مردم و هدایتهای امام راحل موجب شد ملت ایران این مقطع حساس را با سربلندی پشت سر بگذارد.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان با اشاره به اقدامات دشمن پس از پایان جنگ تحمیلی عنوان کرد: دشمنانی که استقلال و آزادی جمهوری اسلامی ایران را نمیپذیرفتند، پس از جنگ تحمیلی، جنگ فرهنگی و جنگ شناختی همهجانبهای را علیه ملت ایران آغاز کردند.
آباد زردشتی ادامه داد: در این مقطع نیز هدایت و رهبری کشور موجب شد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از گزند و آسیب دشمنان حفظ شود.
اقتدار ایران در برابر حملات دشمن
وی با اشاره به جنگهای اخیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه و دیگر درگیریهای اخیر، دشمن با تمام امکانات خود حملات همهجانبهای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و در این حملات، جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم کشور به شهادت رسیدند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان افزود: با وجود این حملات، مردم ایران همچنان پای انقلاب و نظام ایستادند و حضور و حمایت آنان از نیروهای مسلح، نقش مهمی در مقابله با دشمن داشت.
پنج عامل مؤثر در پیروزیهای ایران
آباد زردشتی با بیان اینکه پیروزیهای کشور بر پایه چند اصل اساسی شکل گرفته است، گفت: لطف خداوند، وجود ولایت فقیه، نیروهای مسلح، مردم و دولت خدمتگزار از عوامل مؤثر در اقتدار و پیروزیهای کشور هستند.
وی نخستین عامل را لطف خداوند دانست و اظهار کرد: در مقاطع مختلف لطف خداوند شامل حال مردم و رزمندگان کشور بوده و موجب شده است ملت ایران در برابر دشمنان ایستادگی کند.
نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور گفت: نیروهای مسلح با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت جوانان کشور به پیشرفتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف دست یافتهاند و مقتدرانه در برابر دشمنان ایستادگی میکنند.
آباد زردشتی ادامه داد: رزمندگان نیروهای مسلح، نیروهای پدافند ارتش و سپاه با ایثار و ازخودگذشتگی برای حفظ امنیت کشور تلاش میکنند و در این مسیر از جان خود نیز میگذرند.
وی با اشاره به ایثار و فداکاری رزمندگان گفت: نیروهای مسلح با خلوص نیت و فداکاری تلاش میکنند امنیت و آسایش مردم و مرز و بوم کشور خدشهدار نشود.
مردم؛ پشتوانه اصلی امنیت و اقتدار
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان، مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه کشور دانست و گفت: آنچه کشور ایران را از اهمیت ویژهای برخوردار کرده، مردم هستند که در هر مقطع و شرایطی برای دفاع از کشور وارد میدان میشوند.
آباد زردشتی افزود: اگر مردم در دوران دفاع مقدس حضور نداشتند، دستیابی به پیروزیها دشوار بود و در جنگهای اخیر نیز حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نیروهای مسلح، موجب دلگرمی و تقویت روحیه رزمندگان شد.
وی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات مردمی اخیر سنندج اظهار کرد: حضور مردم در خیابانها و حمایت از نیروهای مسلح، اقدامی ارزشمند و مثالزدنی بود و به عنوان یک سرباز از همه مردم به دلیل این حضور و حمایت صمیمانه تشکر میکنم.
قدردانی از مسئولان و مردم کردستان
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان همچنین از نماینده ولیفقیه در استان کردستان و مسئولان استانی برای همراهی با تجمعات مردمی قدردانی کرد.
آباد زردشتی گفت: سربازان و نیروهای مسلح، خود را جانفدای مردم و کشور میدانند و تلاش میکنند در مسیر خدمت به مردم و حفظ امنیت کشور گام بردارند.
وی در پایان با قدردانی از مسئولان و دستاندرکاران برگزاری تجمعات مردمی، ابراز امیدواری کرد فرصت خدمت به مردم، نظام جمهوری اسلامی و کشور عزیز ایران برای همگان فراهم باشد.
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