سامیه یاسی در ۱۰ متر با تپانچه هشتم شد

به گزارش خبرگار مهر، سامیه یاسی که به عنوان تنها ورزشکار ایران، راهی فینال رقابت های تیراندازی ۱۰ متر با تپانچه شده بود در پایان این رقابت ها به مقام هشتم رسید.



سامیه در فینال به مصاف حریفانی از کره جنوبی،چین(۲ نماینده)،چین تایپه،ویتنام، هند و قزاقستان رفت و با امتیاز ۱۱۵.۵ در مکان هشتم جدول قرار گرفت.



در پایان این رقابت‌ها «چو گائون» از کره جنوبی قهرمان شد و دو نماینده چین به نام های «شن ییایو» و «جیان رانکیسن» به مقام دوم و سوم رسیدند.