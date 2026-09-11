به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر اهمیت توجه به جایگاه نماز جمعه و نقش آن در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در هفته‌های گذشته درباره جایگاه نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه علاوه بر آنکه یک عبادت الهی است، دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز بوده و اجتماع گسترده مؤمنان در این آیین، فرصت مهمی برای توجه به مسائل دینی و اجتماعی فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با استناد به روایتی از امام رضا (ع) درباره فلسفه خطبه‌های نماز جمعه افزود: یکی از کارکردهای مهم این اجتماع هفتگی، موعظه مردم، دعوت آنان به اطاعت از خداوند و پرهیز از گناه و همچنین آگاهی‌بخشی درباره مصالح دین و دنیای جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: خطبه‌های نماز جمعه باید مردم را نسبت به رخدادهایی که در جهان اتفاق می‌افتد و می‌تواند بر جامعه اسلامی اثرگذار باشد، آگاه کند و نسبت به فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی امت اسلامی روشنگری لازم را انجام دهد.

آیت الله غفوری با بیان اینکه خطبه‌های نماز جمعه دارای دو بخش با کارکردهای مشخص است، تصریح کرد: در خطبه نخست توجه به خداوند، حمد و ثنای الهی و مسائل دینی مورد توجه قرار می‌گیرد و خطبه دوم نیز ظرفیت مهمی برای بیان نیازهای جامعه، مسائل روز، مصالح و مفاسد اجتماعی و ارائه رهنمودهای لازم به مردم دارد.

امام جمعه کرمانشاه خاطرنشان کرد: نماز جمعه باید جایگاهی برای افزایش آگاهی عمومی باشد و در شرایط مختلف، جامعه را نسبت به مسائل مورد نیاز خود هوشیار کند؛ از این رو حضور مردم در این آیین عبادی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور نسل جوان در نماز جمعه گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که نوجوانان و جوانان با این اجتماع هفتگی آشنا شده و با شناخت جایگاه نماز جمعه، حضور و مشارکت بیشتری در آن داشته باشند.

آیت الله غفوری در ادامه خطبه‌های خود با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب، اظهار کرد: این عالم بزرگ و استاد اخلاق، سال‌ها در مسیر خدمت به اسلام تلاش کرد و سرانجام در محراب عبادت به دست منافقان به شهادت رسید.

وی با اشاره به علاقه شهید آیت‌الله مدنی به شهادت افزود: این شهید بزرگوار در حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای شهادت خود دعا کرده بود و بر اساس نقل ایشان، در رؤیایی که با حضرت سیدالشهدا (ع) داشت، بشارت شهادت به او داده شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را تبریک گفت و بر ضرورت معرفی شخصیت این عالم بزرگ به نسل جوان تأکید کرد و گفت: شناخت بزرگان و فرزندان ائمه (ع) که برای حفظ و گسترش دین سختی‌ها و خطرهای فراوانی را تحمل کردند، برای نسل امروز اهمیت زیادی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت افزایش بصیرت جامعه در برابر جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد و گفت: نباید تحولات و جنگ تحمیل‌شده علیه ایران را صرفاً به تصمیم چند فرد تقلیل داد، بلکه باید ابعاد گسترده تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه و جریان‌های استکباری را مورد توجه قرار داد.

آیت الله غفوری با اشاره به نقش رسانه، صنعت تسلیحات، انرژی و فضای مجازی در مناسبات قدرت جهانی اظهار کرد: جریان‌های سلطه‌گر طی دهه‌های گذشته برای افزایش نفوذ خود در جهان در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند و رسانه و ابزارهای ارتباطی نیز بخشی از این ساختار به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: استفاده از رسانه برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ترویج سبک زندگی مورد نظر جریان‌های سلطه‌گر و ایجاد تصویری خاص از تحولات جهانی، یکی از ابزارهایی است که باید در تحلیل رخدادهای امروز مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به جایگاه راهبردی ایران و برخورداری کشور از منابع نفت و گاز افزود: موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های انرژی ایران از جمله عواملی است که این کشور را به نقطه‌ای مهم در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مانعی جدی در برابر برنامه‌های سلطه‌گرانه قدرت‌های خارجی است، تصریح کرد: شکل‌گیری روحیه استقلال‌خواهی، عزت و مقاومت در میان مردم ایران طی نسل‌های مختلف موجب شده است جامعه در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند.

آیت الله غفوری در ادامه با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن گفت: پس از ناکامی دشمن در عرصه نظامی، بخش مهمی از تلاش‌ها بر حوزه رسانه و تبلیغات متمرکز شده است و باید نسبت به اخبار، تحلیل‌ها و روایت‌هایی که با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی منتشر می‌شود، هوشیار بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این فضاسازی‌ها، ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی و همچنین تأثیرگذاری بر محاسبات مسئولان است؛ بنابراین جامعه باید با افزایش بصیرت و توجه به واقعیت‌ها، در برابر این جریان رسانه‌ای هوشیار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به برخی مواضع مطرح‌شده درباره مذاکره و صلح گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر گفت‌وگو و پیگیری حقوق ملت، رویکردی عزتمندانه و قاطع دارد و این موضوع نباید به معنای کنار گذاشتن حقوق ملت یا نادیده گرفتن خون شهدای کشور تلقی شود.

وی افزود: باید میان ادعاهای رسانه‌ای و واقعیت‌های میدانی تفاوت قائل شد و اجازه نداد روایت‌های جهت‌دار، اراده و خواست عمومی جامعه را نادیده بگیرد.

آیت الله غفوری با تأکید بر اهمیت انسجام مردم در شرایط کنونی گفت: جامعه ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن، وحدت و ایستادگی خود را نشان داده است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

امام جمعه کرمانشاه در پایان با دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، ملت ایران، جانبازان، بیماران و همه خدمتگزاران کشور، از خداوند متعال خواست عاقبت امور مردم و مسئولان را به خیر کند و زمینه پیروزی و سربلندی ملت ایران را فراهم آورد.